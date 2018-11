Poplærken lander i Operaen: Kylie Minogue spreder glimmer og glamour over København

Kunstnerbrødre – L.A. Ring og H.A. Brendekilde. Randers Kunstmuseum. 24. november

’Kunstnerbrødre’ er en udstilling om to kunstnere, som begge kom fra meget fattige kår, og begge blev blandt de første skildrere af det slidsomme liv på landet i årtierne før forrige århundredskifte. Da de to venner hed Andersen til efternavn, og begge havde et kritisk forhold til samfundet, tog de – for ikke at blive forvekslet – navn efter deres fødebyer. Men som årene gik, blev forskellen i deres samfundssyn stadig mere synlig. For mens Ring med originalitet og følsomhed holdt fast i realismen, specialiserede Brendekilde sig i idylliske og harmoniske skildringer af et landsbymiljø, som allerede dengang var ved at være ren nostalgi. Livet igennem holdt de kontakt, skønt de kunstnerisk fjernede sig fra hinanden. Nu er et større udvalg af deres værker bragt sammen på en udstilling, som er realiseret i samarbejde med Nivaagaards Malerisamling og Brandts i Odense, hvor den vises efterfølgende. pmho

BEAT

Kylie Minogue. Operaen. Fredag 23. november

Fredag aften er der glitter og glamour i Operaen, når den australske popdronning Kylie Minogue dukker op med favnen fuld af hits. Minogue kan i år både fejre 30-års jubilæum som sangerinde og 50-års fødselsdag, hun har solgt millioner af album på verdensplan og har formået at genopfinde sig selv årti efter årti, siden hun slog igennem med singlen ’I Should Be so Lucky’ i 1988. I 1990’erne fik hun et mere eksperimenterende popudtryk , som hun forfinede og videreførte i 00’erne med sit album ’Fever’ i 2001, der lød som dekonstrueret disko, og det mere minimalistiske og Kraftwerk-inspirerende album ’Body Language’ i 2003. I år udgav hun sit 14. album, ’Golden’, som hendes turné er opkaldt efter. lo