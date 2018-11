Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Danmarks bedste kulturredaktion samler ugens vigtigste historier for dig der elsker bøger, musik, film og kunst.

Danmarks bedste kulturredaktion samler ugens vigtigste historier for dig der elsker bøger, musik, film og kunst. Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet Politiken Kultur.

Tak for din tilmelding!

Skuespilleren Morten Grunwald er død De fleste kendte ham som Benny fra Olsen-banden. Andre som Frede, der slog først, mens andre igen vil kende ham for at have hentet størstedelen af Samuel Becketts absurde teaterstykker til den danske scene. Nu er Morten Grunwald død.