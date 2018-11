Påskeøen vil have statue hjem fra London Britisk museum skal udlevere statue, der blev taget fra øen for 150 år siden, mener øens guvernør.

I 1868 blev en statue taget fra Påskeøen og fragtet med skib hele vejen til Storbritannien. Her blev den givet i gave til dronning Victoria.

Siden har den stået på et britisk museum, men nu vil Påskeøen have statuen tilbage. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det var med tårer i øjnene, at Påskeøens guvernør Tarita Alarcon Rapu under et besøg i London tiggede The British Museum om at levere en af øens mest berømte statuer tilbage.

»Giv os en chance, så han kan komme tilbage«.

»Min bedstemor, der gik bort i en alder af 90, fik aldrig chancen for at se sin forfader«, sagde Tarita Alarcon Rapu ifølge AFP.

Den omtalte statue går under navnet 'Hoa Hakananai'a', og museet har haft den i sin besiddelse i 150 år.

Statuen måler 2,4 meter og har stor spirituel betydning for Påskeøens befolkning. Den er en ud af mange hundrede stenstatuer, der kendetegner øens kulturhistorie.

De forestiller gigantiske hoveder og er hugget af polynesiske kolonister.

Omkring 900 statuer pryder øens landskab, og de anses for at repræsentere stammeledere eller guddommelige forfædre.

Guvernørens besøg på det britiske museum var første gang, at hun stod ansigt til ansigt med den enorme statue. Og det var et følelsesladet øjeblik for Tarita Alarcon Rapu.

»Jeg mener, at mine børn og deres børn også fortjener muligheden for at se, røre og lære fra ham«, sagde hun med tårer i øjnene.

Påskeøen er ikke alene om at kræve genstande tilbage.

The British Museum har stået over for talrige krav om at returnere kulturgenstande til lande, hvorfra de stammer - heriblandt 'Elgin Marbles' til Grækenland og 'Benin Bronzes' til Nigeria.

Påskeøens oprindelige befolkning - Rapa Nui - opnåede sidste år selvstyre over øen. Siden har de lanceret en kampagne for at få en af deres vigtigste statuer hjem.

Om det lykkes er endnu uvist.

The British Museum taler ikke selv om at levere statuen tilbage, men blot at udlåne den.

»Museet er et af verdens førende udlånere, og kuratorerne vil altid overveje anmodninger om lån under normale omstændigheder, siger museets talskvinde til AFP.

ritzau