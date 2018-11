Dansk Kulturinstitut i Rio om Bolsonaros nye Brasilien: »Nu skal vi til at kæmpe for, at vi må have lov til at sige, hvad vi har lyst til«

Dansk Kulturinstitut i Brasilien markerede forrige weekend sit 10-års jubilæum med en kulturfestival i Rio de Janeiro. Op til festivalen søsatte instituttet blandt andet en udstilling med den danske arkitekt og byplanlægger Jan Gehl på et kommunalt ejet kultursted i Rio.

Her – fortæller institutleder Maibrit Thomsen – oplevede hun for første gang, at ytringsfriheden i Brasilien er under pres.

»Jan Gehls tema er jo menneskelige byer, og i en storby som Rio er der rigtig mange fattige mennesker i favelaerne, der ikke føler sig som en del af byen. Vi inviterede til en paneldebat, der hed ’Byer for hvem?’, hvor to sorte kvindelige politikere blandt andre skulle deltage. Men så kom direktøren for det kommunale udstillingssted og fortalte – meget pænt og venligt – at den situation, Brasilien er i lige nu, gjorde, at rundbordsdiskussionen ikke kunne foregå på deres institution. Det var første tegn for mig på, at nu skal vi til at tænke os om og kæmpe for, at vi må have lov til at sige, hvad vi har lyst til«.

Hvorfor er det vigtigt, at Danmark gør det?

»Det er jo det, vi står for. Instituttets opdrag er at skabe en større forståelse i verden via kulturarbejde. Og hvis vi ikke kan få lov til at sige, hvem vi er, hvorfor vi er, som vi er, og invitere andre til at gøre det samme, bliver det hurtigt en envejskommunikation«.

Man kan jo så spørge, hvorfor Danmark overhovedet skal være her, hvis stemningen er sådan?

»Måske netop derfor. Vi kan være med til at skabe et forum og en platform for dem, som de næste fire år i Brasilien ikke får så meget luft og plads. Vi har fået meget ros og goodwill for, at vi ikke trak os ud af Brasilien, da den økonomiske krise virkelig kradsede i slutningen af 2016. Det har givet os et stærkt netværk af folk, der ved, at vi også er her i hårde tider«.

Ville Det Danske Kulturinstitut lægge lokaler til en kontroversiel teaterforestilling, ligesom det tyske Goethe-institut for eksempel har gjort?

»Ja, hvis vi kunne være neutral grund. Goethe-instituttet kunne gøre det, fordi de ikke havde penge involveret i det konkrete stykke. De kunne holde banen helt fri ved at sige, at der ikke var statslige midler eller midler fra Tyskland, men at de bare lagde hus til«.

Hvad ville risikoen være ved, at I gjorde noget lignende?

»At vi kunne få en mindre shitstorm fra lokale modstandere. Men jeg vurderer ikke, at det ville være farligt for os, eller at de ville lukke os ned eller smide os ud. Primært går de fleste kulturinstitutioner og kunstnere jo netop ind for, at forskellige kunstneriske udtryk fortsat skal kunne vises i Brasilien«.

Hvad forventer I af regeringsskiftet rent kulturpolitisk?

»At det bliver svært over hele linjen. I Brasilien har man kultursponsoreringslove, hvor man må tage en del af den skat, man ellers skulle betale som virksomhed, og give til kulturprojekter. Den nye præsident har ytret, at han synes, modellen er en rigtig dårlig idé. Men hele kulturverdenen i Brasilien er finansieret via de love, så hvis de bliver afskaffet, kommer der et voldsomt dyk. Han har også ytret, at kulturministeriet kun skal være et sekretariat i undervisningsministeriet, hvilket også signalerer for kunstverdenen, at det er nedprioriteret. Så det er trist. Men derfor føler vi også, at vi skal blive her og holde fanen højt og hjælpe med at skabe platforme«.

Hvordan vil I gøre det?

»Vi har for eksempel et treårigt projekt med vores nordiske samarbejdspartnere, hvor vi til næste år skal tale om transparency. Både omkring korruption og om at være transparent om, hvem man er. Sidste år havde vi et lighedstema. Vi har også altid arbejdet meget med kvindespørgsmål og LGBT. Primært i vores filmfestivaler. Så der er mange muligheder for at lave projekter og udveksling og vise brasilianske kunstnere, at de ikke er alene i verden lige nu«.