Realitystjerne møder hård kritik for at sælge blegecremer i Nigeria Den amerikanske realitystjerne Blac Chyna møder stor kritik på de sociale medier, efter at hun i samarbejde med firmaet Whitenicious har lanceret et nyt blegende hudprodukt i Nigeria. Flere nigerianske kulturpersonligheder beskylder hende for at kapitalisere på den internaliserede racisme i Nigeria.

Huden er et lærred, vi har udsmykket, pyntet og malet på i tusindvis af år, og huden har gennem historien været en kampplads for skønhedsidealer og samfundshierarkier.

I øjeblikket er hud omdrejningspunkt for en debat om de populære cremer, der får mørk hud til at tage sig lysere ud. Produkter, som er populære i lande som Indien og Kina og i flere afrikanske lande. I Nigeria er hudblegning udbredt, og produkterne er populære især hos kvinder, men mænd bruger dem også.

En undersøgelse foretaget af organisationen World Health i 2013 viste, at 77 procent af kvinderne i Nigeria bruger creme, der lysner huden. Produkterne er i takt med den stigende efterspørgsel de sidste fem år blevet kritiseret voldsomt på de sociale medier.

Realitystjerner på plakaten

Kritikken er igen blusset op, efter at den amerikanske realitystjerne Blac Chyna for nylig tog til Nigeria for at lancere produktet Diamond Illuminating & Lightening Cream.Blac Chyna, som bedst er kendt for at have medvirket i realityshowet ’Keeping Up with the Kardashians’, møder stor kritik fra især nigerianske kulturpersoner.

Okafor indskriver sig i en udbredt debat om afkoloniseringen, som af mange aktivister betragtes som en indre kamp såvel som et samfundsanliggend

En af dem, der løfter sin kritiske røst, er den britisknigerianske skuespillerinde og aktivist Kelechi Okafor, som i et tweet i sidste uge kritiserede Blac Chyna for at ophøje et hvidt skønhedsideal i en tid, hvor flere nigerianske kunstnere forsøger at råbe politikere op omkring blegecreme, som hun mener giver forskruede skønhedsidealer.

Okafor indskriver sig i en udbredt debat om afkoloniseringen, som af mange aktivister betragtes som en indre kamp såvel som et samfundsanliggende. De blegende cremer er de sidste fire år blevet kritiseret for at være skadelige for huden, men når der tales om disse produkter som værende farlige, er det ikke så meget det sundhedsskadelige som det samfundsskadelige, der fremhæves.

Kelechi Okafor skriver i en af sine tweets til Blac Chyna:

»Blegemidler og efterspørgslen efter dem er uløseligt forbundet med kolonisering og internaliserede mindreværdskomplekser«.

Reklamer for blegemidler er tydelige i gadebilledet, her i Elfenbenskysten. Foto: Issouf Sanogo/Ritzau Scanpix

Firmaet bag Blac Chynas produkt er Whiteniciuos, som er drevet af den kontroversielle camerounske superstjerne og sanger Denica, en kendt skikkelse og forretningskvinde med mange hundrede tusinde følgere på de sociale medier.

»Fjerner mørke plamager«

Denica bruger selv sine produkter, som hun proklamerer »fjerner mørke plamager fra kroppen«. Denica har flere gange måttet forsvare sine produkter. Det nye Blac Chyna-produkt koster 1.641 danske kroner for 100 gram. En pris, flere nigerianske medier mener, at den gennemsnitlige nigerianer ikke kan betale.

I 2014 blev Denica kritiseret af den oscarvindende kenyanske skuespiller Lupita Nyong’o for at promovere et hvidt skønhedsideal. Denica kaldte Lupita Nyong’o en hykler, der er blevet købt af »hvide firmaer«, og kaldte hende også »den hvide mands ejendom«, efter at Nyong’o havde fået en lukrativ kontrakt som ansigt for makeupfirmaet Lancôme.

Lancôme sælger i øvrigt selv hudblegningsproduktet Lancome Blanc Expert Melanolyser.