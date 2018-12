Din helt egen playliste: Her er de ti album, som ramte Kim Skotte mest rent i 2018 Demokratiet er i krise. Det er det såmænd også på Politikens beatredaktion, så vi har valgt at droppe afstemningsprocedurerne, korridorsnakken og lokumsaftalerne og hver især valgt de 10 udgivelser, der fik vores hjerter til at slå lidt hurtigere i året, der gik.

1. Janelle Monáe: ’Dirty Computer’

Præsident Pussygrabber fik svar på tiltale af Janelle Monáe. »If you grab this pussy / it’s supposed to grab you back«, snerrede hun på albummet ’Dirty Computer’.

Politik, sex og funk i en potent kønspolitisk cocktail. Hvis de fucker verden op, så fucker vi den bare ned igen, sang hun. Monáes fusion af hiphop med arven fra Prince blev i min bog årets mest nødvendige, trodsige og saftige udspil.

2. Marlon Williams: ’Make Way For Love’

Stemmen, som gik lige i mit hjerte og fik det til at drømme og slå lidt hurtigere igen og igen, tilhører Marlon Williams. Den unge newzealandske sanger og sangskriver kender sine smægtende romantiske forbilleder ud og ind. Roy Orbison, Elvis og Chris Isaak.

I en tid karrig på romantik leverede Marlon Williams varen med et lille tvist af mørk rockmusik, som vristede poppen løs fra forbillederne.





3. Amen Dunes ’Freedom’

’Freedom’ blev albummet, som for alvor krøb ind under huden på mig og blev der.

Det femte album fra newyorkeren Damon McMahon og hans vekslende musikere er et hudløst, selvbiografisk projekt produceret af Chris Coady fra Beach House. Hypnotiske stemninger, blottet rå nerve og fremragende sange om al tilværelsens uro. »Everytime I look up to you / I don’t know myself« lyder faderopgøret.

4. Kurt Vile ’Bottle It In’

Uden at skifte musikalsk spor glider Kurt Vile dybere og dybere ind i de lange gentagelsesmønstres rockmusik. Det er ensformigt, men skønheden i de enkle guitarmønstres repetition træder stadig klarere frem i naivisten Viles selvportrætter.

Tre af sangene varer ti minutter, og det er ikke et minut for meget. Virkelig langhåret og indadvendt, men jeg er solgt til stanglakrids.

5. Folkeklubben ’Sort Tulipan’

Folkeklubben tager det helt store spring i ambition og kvalitet på trioens fjerde album.

Jo, folkelighedsmusik kan godt have en mørk ramme, når sangskrivningen er på Kjartan Arngrims niveau. Her er sange, hvor man hylder livet, mens man diskuterer selvmordet og får lov til at springe ud fra den smukkeste altan og dø som en sort tulipan.

6. Elvis Costello ’Look Now’

Både med og uden Burt Bacharachs medvirken overgår Costello alle en gammel fans forventninger med et album, der lejrer sig ind mellem Bacharach og ’Imperial Bedroom’.

Costellos klassiske dyder uden den lovlig velkendte rastløsthed.

7. Kira Skov ’The Echo of You’

Kira Skov bearbejdede tabet af sin mand og musikalske samarbejdspartner, Nicolai Munch-Hansen, på smukkeste katharsiske vis. En svær balance fornemt holdt.

8. Jonathan Wilson ’Rare Birds’

I mine øjne leverede Jonathan Wilson årets flotteste rockproduktion, da han på ’Rare Birds’ svang sig op på de helt store nagler som sin generations bud på en Brian Wilson.

9. Cat Power ’Wanderer’

Efter en længere pause og et forsøg på at lege moderne vendte Cat Power tilbage til sine tyste kernedyder og sin unikke musikalske intimsfære.

10. Peter Sommer – ’Elskede at drømme, drømmer om at elske’

Efter et længere tilløb lavede Peter Sommer sit mest åbne album nogensinde og sprang ud som optimist med sit bedste album i ti år.