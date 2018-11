Pressenævnet kritiserer filmmagasinet Ekko for artikler om misbrugte filmbørn Filmmagasinet Ekko er blevet pålagt at lægge en korrigerende artikel op på deres hjemmeside, efter at Pressenævnet har kritiseret dem for en række forhold i en artikel om misbrugte børn i filmbranchen.

Pressenævnet kritiserer Filmmagasinet Ekko for en række forhold i en artikel om børn og unge, der blev misbrugt seksuelt under indspilningerne til en række ungdomsfilm i 1970’erne.

Det er et af de i artiklen omtalte filmbørn, der på alles vegne har klaget til Pressenævnet.

Nævnet tager kun udgangspunkt i de forhold, der omhandler den klagende, da nævnet ikke mener, at den klagende kan udtale sig på de andres vegne. I kendelsen kritiseres Ekkos brug af klagers fulde navn, manglende forelæggelser af udtalelser, der kunne være krænkende og ordvalget i en af artiklernes underrubrikker.

Det fremgår af nævnets kendelse.

Det er særligt det faktum, at Ekko har været i lang dialog med personen, der har indgivet klagen, der vejer tungt i flere af afgørelserne.

Hun afviste at deltage i et interview på daværende tidspunkt, da hun også medvirkede i artikelserien og tv-dokumentaren ’De misbrugte filmbørn’, der blev bragt i Politiken og på TV 2.

»Selv om (klager) i samme periode har stået offentligt frem med sin historie om de omtalte overgreb, og at hun over for Ekko har tilkendegivet at ville medvirke i et interview på et senere tidspunkt, finder nævnet, at mediet grundet oplysningernes private karakter burde have sikret sig klagers godkendelse til at blive nævnt ved navn i artiklen. Nævnet udtaler derfor kritik«, står der.

Underrubrik er »krænkende«

Desuden burde Ekko have forevist en række udtalelser fra en af filminstruktørerne til klager, inden artiklen blev offentliggjort.

Sidst er der tale om underrubrikken til den omtalte artikel ’Overgreb i danske ungdomsfilm’, der blev bragt 8. februar 2018.

Her står, at »banebrydende film fra 70’erne stillede sig solidarisk med de unge og bragte deres virkelighed op på lærredet. Men bag kulissen blev mindreårige lokket til sex med løfte om en filmkarriere«.

Pressenævnet mener, at udsagnet kan være krænkende, idet det »med udsagnet kan fremstå som om, de mindreårige frivilligt havde sex med de omtalte filminstruktører. Selv om (journalisten) i den påklagede artikel er citeret for at have udtalt: »Og knalder du ikke med instruktøren, så er du ikke med i næste film, men ender tilbage i folkeskolen«, finder Pressenævnet, at der ikke er dækning for udtalelsen om, at de mindreårige »blev lokket til sex med løfte om en filmkarriere«, som må anses for krænkende for de øvrige mindreårige, der efter det oplyste var udsat for seksuelle overgreb. Nævnet udtaler derfor kritik for det krænkende udsagn«.

Nævnet mener dog ikke, at der kan klages over, at udgivelsestidspunktet ligger, før Politiken og TV 2 bragte deres arbejde.

På baggrund af medieansvarslovens paragraf 49 pålægger Pressenævnet nu Ekkos chefredaktør, Claus Christensen »at offentliggøre nævnets kendelse i den løbende nyhedsstrøm på ekkofilm.dk«. Offentliggørelsen skal ske »snarest«.