5 hjerter: Caspar Eric tolker Strunges digtverden til tiden Digteren Caspar Eric har valgt en række af Michael Strunges digte, som smukt og meningsfuldt lader sig læse som et selvstændigt værk.

Det giver vildt god mening at udgive et udvalg af Michael Strunges digte og at få en af de mest markante yngre digtere, Caspar Eric, til at stå for det.