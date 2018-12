Svend Brinkmann: Nørder i alle lande, foren jer! Vi har brug for jer

For nogle år siden lød vittigheden, at man skulle være sød mod nørderne – for man ville sandsynligvis ende med at arbejde for en! Vitsen kommer fra USA og var møntet på alle de skoleelever, der mobbede nørderne med deres tykke briller, tynde arme og sære interesser.

Nørden er en klassisk karakter i amerikanske ungdomsserier og -film, og det var angiveligt Kim Schumacher, der fandt på det danske ord, da han oversatte filmtitlen ’Revenge of the Nerds’ til dansk i 1984.

Omkring den tid begyndte det at stå klart, at nogle af dem med tykke briller og tynde arme faktisk var fremstormende techmilliardærer, der ville blive meget rigere end de slikkede, pumpede Patrick Bateman-typer, der huserede på Wall Street. Steve Jobs og Bill Gates trak i sidste ende det længste strå frem for de selvoptagede sportsidioter (’jocks’, som de kaldes på amerikansk i en traditionel modstilling til ’nerds’).

I dag er det heldigvis ganske acceptabelt at være nørd. Ordet er brugt positivt i børne-tv som ’Lille Nørd’ og ’Store Nørd’, og der er næppe tvivl om, at nogle få rige nørder af Bill Gates-typen har betydet meget for nørdfigurens stigende popularitet.

Det, at man får kærlighed til noget i verden, som man kan undersøge og fordybe sig i, er guld værd i en dannelsesproces. Og så er det næsten ligegyldigt, hvad det er. Og det er jo præcis nørdens indstilling!

Der er dog andre grunde til at fejre nørden end muligheden for ussel mammon. I en tid, hvor dannelsesbegrebet igen med rette er sat på dagsordenen, endda på undervisningsministerielt niveau, har nørden meget at tilbyde.

Det er omstridt, hvad dannelsesbegrebet dækker over, men det er almindeligt at opfatte begrebet som henvisende til den proces, hvor et menneske vokser ind i en kulturel verden og derigennem bliver et myndigt, selvstændigt individ. Det er afgørende for dannelsen, at personen er vendt mod verden og kan fordybe sig i diverse sager og gøremål.

Fordybelse i verden uden for selvet

Det er noget andet end moderne selvudvikling, der handler om at ’blive den bedste udgave af sig selv’ ved at identificere og realisere sine indre potentialer. Dannelse er omvendt knyttet til det at fordybe sig i en verden uden for selvet. Denne verden består af alt muligt lige fra superligafodbold og koreansk popmusik til renæssancekunst.

Og i første omgang er det vigtigste, at børn og unge overhovedet fatter interesse for noget uden for sig selv.

Som Marianne Jelved engang sagde, så er noget af det vigtigste for børn simpelthen, at de får nogle interesser! Det er enkelt, men sandt. Det, at man får kærlighed til noget i verden, som man kan undersøge og fordybe sig i, er guld værd i en dannelsesproces. Og så er det næsten ligegyldigt, hvad det er.

Lidenskabeligt optaget af noget

Og det er jo præcis nørdens indstilling! Nørden er fordybet i og ofte lidenskabeligt optaget af noget, der altså er noget andet end nørden selv. Man vil ofte kunne kende en nørd på, at vedkommende ikke tager selfies, som lægges ud på sociale medier, men i stedet deler billeder af Star Wars-memorabilia, sjældne sommerfuglearter, eller hvad der nu end måtte interessere nørden.

Når nørden undtagelsesvis er med på fotografiet, er det gerne ved siden af et idol, der typisk selv er nørd, og som måske var den første, der sekventerede genomet af et menneske fra en uddød kultur eller er ejer af en unik samling klassiske musikinstrumenter.