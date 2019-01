Lucia Odoom: Her er de 10 største koncerter i foråret 2019

1Jaakko Eino Kalevi laver disco på finsk. Han har en ganske særlig fornemmelse for dansemusik, der passer til indadvendte mennesker, der ikke bryder sig om at danse.

I år udkom han med det lidt oversete album ’Out of Touch’, som lyder som en ny nordisk hyldest til pop fra 1980’erne i stil med Hall and Oats og Womack & Womack. Den finske musikscene er kendetegnet ved at give plads til originalerne, dem, der kommer med de mærkelige musikalske ideer, og Kalevi hører blandt dem, der har gjort den finske mærkelighed cool.

Jaako Eini Kalevi. Lille Vega, 24. januar kl. 20.00

2Skammens Vogn blev af Politikens Alexander Vesterlund udråbt til at stå bag et af årets bedste album. I sin anmeldelse af deres album ’Musik og Drøm’ sammenlignede han dem med Kim Larsens sprog og stemme.

Skammens Vogn roses oftest for deres tekster, som er skrevet af en af Danmarks sjoveste forfattere, Nikolaj Zeuthen, der sidste år udkom med romanen ’Buemundet guitarfisk’. Zeuthens tekster er konkrete og underfundige på én og samme tid; i sangen ’Mystiker’ forvandler han den mytologiske julemand til tænker og systemkritiker, og i ’Lærkerede-blues’ hylder han Harald Bergstedt, Nikolaj Hansen og Carl Nielsens ’Jeg ved en lærkerede’.

Skammens Vogn. Hotel Cecil, 16. februar kl. 20.00

3Wild Nothing er i virkeligheden musiker Jack Tatum, der fik sit gennembrud i start-10’ernes indierockæra. Tatum var en del af den bølge af indiebands, der markerede sig, da Brooklyn blev et hipt mekka for små pladeselskaber. Captured Tracks, som Tatum selv er i folden hos, var et af de pladeselskaber, der genoplivede 1980’ernes postpunk- og shoegaze-lyd, alle deres bands byggede bro mellem fremtid og fortid.

Det mest kendte Wild Nothing-album er ’Gemini’ fra 2010, især singlen med de luftige guitarcollager ’Live in Dreams’ blev et signaturnummer. Tatum og hans Wild Nothing-projekt blev indskrevet i alskens fluffy genrebetegnelser som chillwave, dream pop og post-punk revival.

Wild Nothing. Lille Vega, 1. marts kl. 20.00





4 Nao har de seneste fire år markeret sig som en futuristisk soulsangerinde, der er helt og aldeles sin egen. Hun kan ikke placeres i den klassiske forståelse af soul, og hun passer heller ikke ind i de forskellige bølger af moderne R&B.

Naos musik har den perfekte blanding af kant og sjæl og trækker både på originaler som Prince og nye britiske elektroniske musikstrømninger. Hun er blevet en muse for kunstnere i vidt forskellige genrereservater og har samarbejdet med producere som Disclosure, Mura Masa, Kaytranada og rapperen Stormzy.

Selv om Nao er en producerkæledægge, står hun stærkt på egne ben med de to udgivelser ’For All We Know’ fra 2016 og ’Saturn’, der udkom i 2018. I marts kan man danse ind i fremtiden og foråret med Naos knivskarpe stemme, som vi uden tvivl ikke kommer udenom i 2019.

Nao. Store Vega, 13. marts kl. 20.00

5Lydmor er i virkeligheden Jenny Rossander, som træder i karakter som en enigmatisk science fiction-heltinde i sit neonfarvede elektroniske pop. I 2018 spillede hun den ene udsolgte koncert efter den anden, og det er ikke mindst, fordi hendes album ’I Told You I’d Tell Them Our Story’ fra samme år er både dragende og eskapistisk.

Hvis man kan lide elektronisk musik i stil med The Knife, Purity Ring og Chvrches og altid har drømt om at tage bo i fremtidens filmiske fantasiverden, er det oplagt at søge tilflugt i favnen hos Lydmor.

Lydmor. Koncerthuset, 2. marts kl. 19.00

6ML Buch vandt kategorien ’Årets Håb’ ved sidste års Steppeulv-prisuddeling. Marie Louise Buch laver alternativ rock med new age-undertoner og underfundige avantgardistiske afstikkere.

Der er intet forudsigeligt eller konventionelt ved hendes musik, selv om man i glimt tænker Alanis Morissette eller Fiona Apple, bare i dekonstrueret og intellektuel udgave. Sidste år udgav hun smagsprøver på sit kommende album, ’Skinned’: singlerne ’Can You Hear My Heart Leave’ og ’I’m A Girl You Can Hold IRL’. Ud fra disse singler tyder det på, at vi godt kan glæde os til at høre mere fra ML Buch i år.