Anne, Sanne og Lis annoncerer to ekstra arenakoncerter i København og Aarhus På grund af massiv efterspørgsel på koncertbilletter til Anne Linnet, Lis Sørgensen og Sanne Salomonsens genforeningsturné, bliver der nu indlagt to ekstra koncerter i København og i Aarhus i tourprogrammet.

Da de tre danske musikdronninger Anne Linnet, Lis Sørensen og Sanne Salomonsen for en måned siden annoncerede en fælles turné i foråret 2019, var der stor begejstring at spore blandt både unge og ældre.

De tre damer må siges at være et musikalsk samlingspunkt for forskellige generationer, og det er da også på de allerstørste indendørs scener i landet, at Anne, Sanne og Lis skal spille, når de kommer rundt i landet - til Aalborg, Aarhus, Herning, Odense og København.

Der har imidlertid været helt massiv efterspørgsel på koncertbilletterne, og koncerterne i Royal Arena i København og Ceres Arena i Aarhus blev udsolgt på bare få dage, mens koncerten i Sparkassen Fyn Arena i Odense nu også meldes udsolgt.

For at glæde fans, som ikke nåede at sikre sig billetter til de først-udsolgte koncerter, annoncerer Anne, Sanne og Lis derfor hele to ekstra koncerter i København og Aarhus - i henholdsvis Ceres Arena i Aarhus lørdag 18 maj 2019 og Royal Arena, København lørdag 1. juni 2019.

Med de to ekstrakoncerter, har der dermed været hele 65.000 billetter i salg, og ANNE SANNE LIS-touren er således blandt de absolut bedst sælgende danske turneer nogensinde.

Også til ekstrakoncerterne kommer repertoiret primært til at bestå af sange fra deres fælles tid i Anne Linnet Band, omend damerne selvfølgelig også vil spæde op med sange fra deres solokarrierer og den alenlange liste af hits herfra.

Billetsalget til de to ekstrakoncerter starter torsdag 36. april kl. 10 via ticketmaster.dk, hvor der også fortsat kan købes billetter tik de to shows i Gigantum, Aalborg og Jyske Bank Boxen i Herning.