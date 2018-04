»Feeedt. Yeah, you’re a natural«: Kælderklubben Kimia har lavet en dj-skole kun for kvinder

»Er det en mand?«.

Smita Søndergaard Villemoes ser skeptisk op mod døren ind til natklubben Kimia, da Politikens fotograf træder ind med favnen fuld af udstyr.

»Uh, det tror jeg ikke, Pardis er nede med«, tilføjer hun og vender sig spørgende mod klubmama Pardis Pourahmad, der er ved at fylde flaskeøl på hylderne.

Og det har hun ganske ret i. Denne torsdag aften er der lukket for mænd på den lille klub i Blågårdsgade på Nørrebro i København, der ellers normalt åbner dansegulvet for københavnere uanset køn og etnicitet. Det er første dag i den dj-skole, de to sammen har startet for at få flere kvinder bag pulten i det københavnske natteliv.

Og når kvinderne skal bevæge sig ind i den traditionelt set mandsdominerede arena, ja, så bliver det altså i en testosteronfri zone, forklarer de. »Det er ikke personligt«, siger Pardis Pourahmad, da fotografen er blevet eskorteret ud:

»Men det sker så sjældent, at hunkøn får lov at have et fuldstændigt safe space«.

Kimia Klub på Nørrebro, Blågårdsgade 2A kælderen th. Café i dagtimerne, om aftenen fredag og lørdag dj-musik, koncerter og multikulti-clubbing. Dj-skolen er lukket for tilmeldinger, men Kimia planlægger nyt kursus til maj/juni. Hold øje med Kimias facebookprofil for nyt event. www.facebook.com/kimia.cph

Over tre kursusgange skal Smita Søndergaard Villemoes, der selv dj’er under navnet Lady Smita, undervise et hold af kvinder i at betjene professionelt dj-udstyr, nørde knapper, overgange, mix og tempo. Og inviteret er kun hunkøn. Altså »mennesker født med kvindelige køns- og reproduktionsorganer«, som Pardis Pourahmad forklarer det. Og derfor må Politiken ugen efter sende en fotograf, der lever op til de krav.

»Vi har startet den her skole, fordi det er vigtigt med hunkønsfællesskaber«, siger Pardis Pourahmad, da samtlige af dagens elever er fremmødt. Den summende smalltalk forstummer.

»Jeg tænker, at vi lige tager en runde for at høre, hvorfor I er kommet i dag«, siger hun og sender ordet rundt mellem kvinder med page, krøller og karseklip, der har fundet plads i en halvmåne af metalskamler.

»Jeg synes generelt, der bliver spillet virkelig uinspirerende musik i byen«, lyder det fra en med støvler i imiteret slangeskind og pink læbestift. Og sådan fortsætter det.

En kvinde i 90’er-jeans og bomberjakke trænger til et skud østrogen uden for sit studie i datalogi, mens en anden lagde dj-drømmene fra sig efter et mindre vellykket mashup af ’Lean On’ og ’Turn Down for What’. Der er kvinder fra både Danmark, Norge, USA, Frankrig og Italien, der har lagt en hundredlap for at deltage. Den yngste elev er 20 år, den ældste 46.

En afmystificering af knapper

»Kom lidt tættere på«, siger Smita Søndergård Villemoes og peger ned på de to pladespillere foran sig.

»Det her er to Pioneer CDJ-2000-NXS. I midten har vi en Pioneer DJM-900NXS2-mixer. Og jeg bruger de her Phono RCA-kabler til at forbinde de tre. Man sætter sit usb i CDJ’eren, lyden kommer ind gennem mixeren, og så ender den heroppe«, siger hun og hopper op på en skammel for at få strøm i højttalerne.

Det hele lyder lidt som genveje i Counter Strike eller en fredagsbar i Elgiganten. Jack til Phono. Audio Out. Mastersound. Chanel 1, 2, 3, 4. Det er nørdet, men de mange ansigter foran pulten ser endnu ikke ud til at være hægtet af.

På første kursusgang bliver de introduceret til dj-pultens ind- og udgange, kabler og funktioner. Ugen efter lærer de at flette musikstykker sammen, før de på tredje og sidste skoledag får indblik i, hvordan man finder musik, laver forskellige dj-sæt og skaber sig en profil.

Og der er »ikke noget federe end at se kvinder nørde«, lyder det, da Ibyen dagen efter første skoledag møder Pardis Pourahmad, der er iført lang trenchcoat, store guldørenringe og runde solbriller, i barens baggård. Smita Søndergaard Villemoes er med over telefonen.

»Der er lidt en tendens til, at kvinder stejler over knapper. Men på dj-skolen prøver vi at afmystificere det tekniske lidt. De er jo ikke fuldt uddannede, når de har gennemført kurset, men forhåbentlig har de fået lidt blod på tanden til at nørde videre«, siger hun.

Personlighed i pulten

Men hvad vil det i det hele taget sige at dj’e, spørger Smita Søndergaard Villemoes ud mod kursets koncentrerede ansigter. En kvinde strammer sin skrigpink scrunchie og rækker hånden op.

»For mig er det vigtigt, at en dj er en historiefortæller. At personen er autentisk og kan fortælle noget med den musik, han eller hun spiller. Man skal ligesom kunne mærke mennesket bag musikken«, siger hun.

Smita Søndergaard Villemoes nikker og sender ordet videre til én, der lægger vægt på »smooth overgange og de der helt skarpe temposkift«.

Der er »så mange holdninger til, hvad god dj’ing er«, siger Smita Søndergaard Villemoes over telefonen.

Egentlig startede Kimia med at have mandlige dj’s, der spillede på 1012’ere – lp-pladespillere – og de første kvinder spillede fra en iPad. I håbet om at tiltrække og skabe flere professionelle kvindelige dj’s på Kimia besluttede Pardis Pourahmad sig derfor for at hæve lidt af datterens børneopsparing for at investere i de pladespillere, dj-skolens elever nu prøver kræfter med.

Foto: Miriam Dalsgaard Smita Søndergaard Villemoes bliver stolt, siger hun, »hvis der en dag står en kvinde, der lever af at dj’e ude i verden, som drejede på de første knapper her på Kimia«.

Men selv om udstyret er langt mere avanceret end en iPad, er det ikke afgørende, at kvinderne er tekniske vidundere, hvis de vil hente anerkendelse som dj’s. Det handler først og fremmest om en kærlighed for musikken, om evnen til at fange stemninger og modet til at kaste personlighed i pulten.

»For mig handler det om at tage del i festen. At kunne mærke stemningen i rummet og være i kontakt med sit publikum«, siger Smita Søndergaard Villemoes.

»Jeg har så mange gange oplevet, hvordan mandlige dj’s bare står foroverbøjet og spiller for sig selv og deres ego. Det er for fedt at høre, at kvinderne vil gøre det bedre. Det er modigt, fandenivoldsk og viser det gåpåmod, jeg tror, det kræver«, siger hun.

Strømmen summer nu fra højttalerne, der er presset op i to hjørner af lokalet, og deltagerne halser for at få alle detaljerne med. På skift går kvinderne bag pulten for at prøve kræfter med teknikken. Én sætter Brandys ’Right Here’ på, før B2K og P. Diddys banger ’Bump, Bump, Bump’ tager over.

»Feeedt«, lyder det fra Smita Søndergaard Villemoes, før en nu dansende deltager stemmer i med et anerkendende »Yeah, you’re a natural«.

’Fuck the patriarchy’

En kvinde iført limegrøn satinkjole og et choker i similisten går i baren, hvor man kan få alt fra Hancock-pilsner over palæstinensisk øl til raki.

Mens lyden af Beyonces ’Formation’ fader over i Britney Spears’ ’Toxic’, er en gruppe af kvinderne rykket udenfor for at ryge en smøg. De snakker om de københavnske natklubber og manglen på »den der helt rigtige feststemning«. Der mangler ganske enkelt rummelige barer, lyder det fra en af kvinderne, der har en kunstig tatovering med skriften ’pussy power’ på armen. Byens LGBT-klubber som Vela, Cosy og Never Mind spiller kedelig musik. Og selv den nye klub Monastic på Kultorvet har en næsten stereotyp opsætning af beer pong og bordfodboldborde, lyder det i kredsen.

På en af de rå mustensvægge i klubben hænger en ’Vi Flygtninge’-plakat, der afbilder stempler i den tyske filosof Hannah Arendts gamle pas. Og på toilettet er der klistermærker med teksten ’FCK NZS’ og ’Homofobi er kikset’, ligesom ordet V U L V A står skrevet med store pink bogstaver under toiletrullen.

På Kimia har de forsøgt at skabe et sted, der lukker mangfoldigheden ind og smider resten ud. Klubben er ikke ‘et kødmarked’, som de skriver på deres Facebook-profil, men et safe space for hunkøn, seksuelle og etniske minoriteter, som ønsker et sted, hvor de kan gå i byen uden at blive »begloet, råbt af eller raget på«.

»Sexisme og diskrimination er stadigvæk en stor udfordring i bymiljøet, og derfor har vi brug for steder, hvor alle føler sig trygge. Hvor man kan gå i byen, feste og føle sig selv på dansegulvet uden bestemte forventninger om, hvordan man skal være«, siger Pardis Pourahmad og fortæller, at hun på Kimia kører nultolerance. Ikke bare over for pågående mænd, men over for »racisme, sexisme, hårde stoffer, homofobi og alt det andet lort, som skiller os ad«, som det fremgår af stedets Facebook-profil, der har mantraet ’Fuck the Patriarchy’ som baggrundsbillede. Og ser hun nogen, der udfordrer mangfoldigheden, så er det ud!

»Det er vigtigt, at vi opbygger tætte fællesskaber mod diskriminering. Vi skal være hinandens allierede og finde fælles styrke til at kunne kæmpe mod det system, der fortæller os, hvad vi kan og ikke kan, hvordan vi skal se ud og opføre os«, siger hun og fortæller, at hunkønsfællesskaber som dj-skolen derfor også handler om at sikre, at kvinderne har hinandens ryg i nattelivet.

»Jeg tror, at mange hunkøn har oplevet, hvordan kvinder er værst mod kvinder. Hvordan man snitcher, bagtaler og konkurrerer«, siger hun.

»Jeg ved godt, at fordi vi laver fællesskaber på Kimia, så betyder det ikke, at hunkøn er værdsat og respekteret på verdensplan. Men det er en start. Vi gør vores, og så håber vi, at andre bliver inspireret til at gøre det samme«.

At give noget videre

Da Smita Søndergaard for seks år siden selv begyndte at dj’e med veninden Betül Bas, som hun danner dj-duo med, var Kimia et af de første steder, der lagde lokale til.

De havde længe haft det for vildt over at spille for hinanden hjemme i stuen, og da Pardis Pourahmad tilbød dem at rykke festen ind på Kimia, oplevede de, hvordan festen, de havde med hinanden, smittede af på gæsterne i klubben.

»Dj-skolen handler om at give noget videre«, fortæller Smita Søndergaard Villemoes.

»Når der ikke er supermange kvinder, der interesserer sig for eller tør dj’e, skyldes det måske, at der ikke er nok, der lærer fra sig. Og hvis de mange mandlige dj’s ikke vil give stafetten videre, så må vi selv gøre det«, siger hun og fortæller, at hun selv har været inspireret af en dj som Natasja Califano, som blandt andet dj’er på Bakken og Chateau Motel. En kvinde, der »virkelig slider bag knapperne og brænder for det, hun gør«.

For selv om det i overvejende grad er mænd, der står bag pladespillerne på Københavns klubber, skal man ikke scratche meget i overfladen for at finde en lang række stærke, kvindelige forbilleder, tilføjer Pardis Pourahmad.

»Der er heldigvis en masse seje hunkøn, der allerede gør deres ting på trods af den undertrykkelse og latterliggørelse, der hersker. Sådan en som KCL, for eksempel, er jo vores dj-mor«, siger hun med henvisning til den danske dj Katrine Larsen, der i 2013 deltog som den første europæiske kvinde i verdens største dj-konkurrence DMC efter at have vundet den danske udgave.

»Jeg er vokset op med hende i hiphopmiljøet, og hun er og bliver The Godmother of dj’ing. En ildsjæl, der har taget rigtig mange hunkøn under vingerne og lært dem op. Og det forsøger vi at støtte op omkring med den her skole«, siger hun og fortæller, at de på Kimia bestræber sig på udelukkende at booke kvindelige dj’s.

Og når dj-skolens knap 20 elever er nået gennem de tre kursusgange, håber hun derfor, at der bliver endnu flere at vælge imellem.

»Ja«, lyder det fra Smita Søndergaard Villemoes.

»Og så ville det jo være for vildt, hvis der bare kom én professionel dj ud af det. Jeg ville blive så stolt, hvis der en dag står en kvinde, der lever af at dj’e ude i verden, som drejede på de første knapper her på Kimia«.