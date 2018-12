Katrine Marie Guldager om vinterens mørke: Hvorfor bosatte vi mennesker os egentlig her i Danmark? Hvorfor? Why?

I slutningen af november tilbragte jeg en uge på Costa del Sol, og mens I andre gik rundt herhjemme i grå november, sad jeg på min terrasse med 20 grader i solen og udsigt over Middelhavet.

Det kunne ligne en vellykket flugt, men bam! På vej hjem i flyet lød kaptajnens venlige stemme: »Velkommen hjem til Kastrup, mine damer og herrer, det er i dag den første officielle vinterdag«.

Det er den slags, der får én til at tænke: Hvorfor?

Hvorfor bosatte mennesket sig egentlig i Skandinavien? Why?

Og hvis det så bare blev rigtig vinter med frost og sne, men nej: Foreløbig står den på våde mørke dage, dampende mismod.

Der er kun trøst at hente hos digterne, som (sådan kan det føles nogle gange) er de eneste, der rigtig forstår, hvad det hele drejer sig om.

Hør bare modige Ivan Malinowski, der (næsten som en lille påmindelse før julefrokosten) skriver:

Lad snapsen stå, den brænder kort



og døver. Sky apotekeren!

Mistro forbedringer der mildner

det uudholdelige! Din sande ven

er smerten, alarmklokken,

livsnødvendig.

Ikke nogen ligegyldig opfordring i et land, hvor vi tager medicin mod selve eksistensen.

Også Thorkild Bjørnvig kender alt til vinterens sjap og skriver i et vinterdigt, at hans sind føles som en uflyttelig sten i en gennemblødt papkasse.

Man får bare lyst til at gentage spørgsmålet: Hvorfor?

Hvem siger, at sorgen og mørket fører noget godt med sig? Det er kun en mulighed

Hvis ikke genopstandelsestanken var så grundfæstet i vores kultur, tror jeg, at vinteren ville være umulig at komme igennem.

Men heldigvis ligger forestillingen om, at det nye langsomt vil spire frem af det døde væv, meget dybt i de fleste af os. Eller som Dostojevskij siger et sted: Desto mørkere natten er, desto klarere er stjernerne. Når det er allermørkest, er lyset tættest på!

Min mand for eksempel elsker vinteren, elsker det klare rene snelandskab. »Er det ikke, som om Vorherre har drysset lidt uskyld ud over os alle?«, spørger han og tilføjer: »Sneen skjuler alt det grimme«.

Også Viggo Stuckenberg skriver om vinteren som en slags timeout, en mulighed for at glemme, hør bare disse linjer fra ’Et vinterdigt’:

Glemslen kommer med iskold Blæst

i Frosttaage-Kappe og Snebyge-Vest,

sviende kold!

og dundrer mod Hjærtet sin Istap-Kno:

Luk op! jeg skaffer til Løn dig Ro.

I Ole Sarvigs digt ’Som året går’ er vinteren en forudsætning for nådens og sommerens genfødsel. Årets gang er et billede på sjælen: Det er tanken om, at mister man alt, kan man også få alt tilbage. Er det en øvelse i ydmyghed? I at bøje sig for det uafvendelige?

I så fald kunne vi moderne mennesker måske godt trænge til at recitere Sarvig i fællesskab på Rådhuspladsen:

Der er så stille

på vor jord.

Se, sneen dækker

nådens ord.

Hvad naturen angår, kan vi nok godt regne med, at lyset vender tilbage, at foråret venter et sted derude i horisonten.

Hvad sjælen angår, er jeg ikke helt så sikker. Hvem siger, at sorgen og mørket fører noget godt med sig? Det er kun en mulighed. Marcel Proust siger, at lykken er gavnlig for kroppen, men det er sorgen, der udvikler sindets kræfter.

Men hvad nu, hvis sorgen er for tung, mørket for svært at komme igennem alene?

Alle, der har oplevet dyb sorg, ved, at sorgen og mørket kan gøre det af med et menneske. Det er langtfra givet, at det er livet, der vinder kampen i et hjerte.

Måske skulle vi prøve, hvis vi kan, at tænde lys for hinanden i disse vintermåneder. Lad os håbe, at ingen er alt for alene.