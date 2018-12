Billedkunstner Jakob Kudsk Steensen: Computerspil er faktisk mine tv-serier, de fungerer bedre for min inspiration

Museum

Marhsmallow Lazer Feast på Saatchi Gallery

»Den fedeste udstilling, jeg har været på for nylig, er med Marshmallow Lazer Feast. Det er et studio, der bevæger sig på kryds af kunst, teknologi og videnskab. De har 3D-scannet et gigantisk sequoiatræ, som flere mennesker igennem virtual reality udforsker ved at smelte sammen med træets rodsystemer. Det er vildt flot, og deres installation eksisterer i et interessant nyt felt. De har en kommerciel 3D-baggrund men har igennem de seneste par år bevæget sig tættere på kunst. Nu udstilles deres gigantiske virtuelle træ på Saatchi Gallery i London under titlen ’We Live in an Ocean of Air’. Det er sanselig, dannende og folkelig kunst i 21. århundrede«.

Film

Geneva Film Festival

»Jeg var på Geneva Film Festival tidligere i år. De havde et lokale med 50 virtual reality-headset. Så kunne man se en masse forskellige korte ting, mellem 10 og 15 minutter. Jeg husker specielt et fantastisk værk, der hedder ’Vestige’. Det handler om en kvindes minder om sin kæreste, der er død. Man tager headsettet på, og så er man i hans hjem, og afhængigt af, hvor man går rundt i rummet, sker der forskellige ting. Det var meget opfindsomt og poetisk«.

Teater

Tribeca Film Festival

» Tribeca Film Festival havde et værk, der hed ’Draw Me Close’. Man får headset og sensorer på, og så går man ind i et rum, der er helt tegneserieagtigt. Og så er der rigtige performere derinde, som guider en igennem en historie. Det er vildt, fordi du kan mærke de her andre kroppe i rummet – det fungerer virkelig, når de forskellige medier og platforme smelter rigtigt sammen. Jeg synes, meget teater er interessant i dag, fordi der brydes grænser imellem kunstfelter«.

Bøger

Jeff VanderMeer

»Lige nu er jeg i gang med at læse alt, hvad forfatteren Jeff VanderMeer har skrevet. Den seneste, jeg er blevet færdig med, er ’The Strange Bird’. Man oplever det hele gennem en biokonstrueret fugls perspektiv. Den prøver at finde ud af, hvem den er efter sin flugt fra det laboratorie, den blev skabt i, og med sig har den minder, følelser og fragmenter fra dem, der arbejdede i laboratoriet. Det hele ender med, at en biohacker fanger fuglen og laver den til en frakke«.

Tv-serier

’Castlevania’ på Netflix

»Jeg ser ikke så mange serier. Den seneste, jeg så, var ’Castlevania’ på Netflix, den var ret syret. Ellers er spil faktisk mine tv-serier, de fungerer bedre for min inspiration. Senest har jeg været ret glad for Metro 2033. Det foregår i et fiktivt, dystopisk Moskva, i togtunnellerne. Forskellige enklaver er opstået, nynazister, kommunister og en semireligiøs befrielsesgruppe slås. Det fede ved spillet er teksturen, og den måde, lys, landskab og miljø bruges på«.