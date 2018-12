Gyldendal genopliver netleksikon for tocifret millionbeløb

For os, der ikke orker at erhverve sig samtlige støvede leksikoner i fysisk form, er der gode nyheder.



Forlaget Gyldendal har nemlig besluttet at puste nyt liv i onlineleksikonet Den Store Danske sammen med det topografiske opslagsværk Trap Danmark, der udgives af Gad.

Målet er at skabe en ny digital portal, der i samspil med andre værker skal blive det største danske opslagsværk nogensinde med mere end en million artikler og opslag. Lige fra hunnerkongen Attila til til flodkrebsen med korte følehorn.

Vidensuniverset Den Store Danske er ikke blevet opdateret siden august 2017, da det ikke længere var muligt at finansiere driften af det internetbaserede opslagsværk. Men det har ikke fået danskerne til at afholde sig fra at bruge siden, der stadig er en af de mest besøgte danske hjemmesider.

Den nye opdatering er derfor først blevet mulig, efter at regeringen for årene 2019-22 har afsat 23 mio. kr. på finansloven til opdatering og ajourføring af indholdet i Den Store Danske.

»Den Store Danske bliver fortsat brugt i enormt omfang, og der er særligt i uddannelsessammenhæng behov for en portal, hvor man kan finde troværdig forskningsbaseret viden. Imidlertid er der ikke noget privat marked for et værk af denne størrelse, og derfor er vi glade for, at vi med bevillingen på finansloven får mulighed for at etablere portalen i samarbejde med Trap Danmark og andre med tilsvarende relevante værker«, siger Morten Hesseldahl, administrerende direktør for Gyldendal, i en pressemeddelelse.

Det forberedende arbejde og drøftelser med flere mulige parter er nu gået i gang, og det forventes, at en fuldt opdateret udgave af Den Store Danske samt størstedelen af den ny udgave af Trap Danmark vil være tilgængelig midt i 2020.