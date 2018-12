Alle kneb gælder i Rusland, men helt ærligt ... har russerne fået skurkerollen som fortjent?

Russeren har mange gange været skurkeskabelon nummer et i Vestens populærkultur. Angsten for russerne får hele tiden nyt liv, senest i går, hvor det blev fastslået, at en russisk troldefabrik hjalp USA’s præsident til magten i 2016. Men stereotypen risikerer at blæse vores fjendebillede af russerne så meget op, at vi glemmer at undersøge, hvem de i virkeligheden er, mener tidligere ruslandskorrespondent.

Med vodkaånde og store muskler står den russiske skurk klar. Hans storhedsvanvid har givet ham den idé, at han kan overtage verdensherredømmet, og han har et arsenal af beskidte tricks i repertoiret. Alt ser sort ud.

Heldigvis kommer en tapper helt fra det frie samfund og redder dagen.

Sådan er russeren gang på gang blevet slået tilbage i den trange rolle som den, der vil forpurre freden.

»I masser af amerikanske film er skurken en østeuropæer eller russer med fedtet hår, som absolut lige skal drikke noget vodka og ikke rigtig kan begå sig socialt – eller er decideret vanvittig. Det bliver vi også hjernevaskede med«, siger Tine Roesen.

Hun er lektor i russisk litteratur og kultur og sukker over, hvor let vi danskere har ved at reducere det russiske folk til fordomme og stereotyper:

»Vi kan ikke forholde os til, at det er et kæmpe land, vi ikke ved noget om, så vi vil gerne have puttet nogle mærkater på«.

Mest klassisk er James Bond-filmenes kavalkade af russiske superskurke. Senest var det i 1999 lejeterroristen Renard, en tidligere KGB-agent, der vil gøre størst mulig skade på det kapitalistiske samfund, efter at den britiske efterretningstjeneste har forsøgt at myrde ham. Han har en kugle siddende fast i hjernen, der betyder, at han ikke kan føle smerte – så han rigtig kan husere hele vejen gennem filmen ’The World Is Not Enough’. Bond vinder selvfølgelig i sidste ende.

Vi har en ting med de russere. Vi kan kalde det en kulturelt betinget angst. Nu ligger den igen på overfladen i anledning af den franske protestbevægelse Gilet Jaunes, eller på dansk De Gule Veste. De franske myndigheder har nemlig besluttet at undersøge en mulig russisk indblanding i oprøret.

Men hvor kommer Rusland-frygten fra? Og hvorfor er det så let at gøre et helt folkefærd til skabelon for skurken?

Fordi vi synes, at de er helt umulige at gennemskue. Det mener Leif Davidsen, der er journalist og forfatter til adskillige bøger med russiske karakterer.

»Rusland virker dragende på forfattere og instruktører, fordi det er et kæmpe land, der på mange måder har en anderledes kultur, selv om de har samme farve i hovederne som os. Hver gang vi tror, vi har indfanget og forstået dem, gør de noget, der får os til at tænke: Hvad er nu det?«.

Som når de besætter Krim og truer Ukraine.

»Det gør dem mystiske, og ud af sådan noget er det nemt at tage skurke«, siger Leif Davidsen.

Det aktuelle billede på den russiske fjende er internettroldene, der i tråd med regeringen i Moskvas interesser skaber splid og kaos rundt om i Vesten.

Der var valget i USA i 2016, hvor en ny undersøgelse fra blandt andet Oxford University fastslår, at der var russere ansat til at forsøge at påvirke vælgerne. Der var ifølge briterne russisk indblanding samme år under afstemningen om Storbritanniens medlemskab af EU. Der er mistanken om, at russiske internettrolde forsøger at gøre De Gule Vestes protestbevægelse mod præsident Emmanuel Macron værre, end den er. Ikke mindst er der forsøget fra den danske regering på at ruste op med en omstridt lov mod ’påvirkningsvirksomhed’.

For det kunne lige ligne de russere også at ville skabe splid herhjemme under valget næste år.

Og minsandten om ikke producenterne af den næste James Bond-film i sommer søgte en russer til en ledende mandlig rolle, som skulle være »karismatisk, magtfuld, opfindsom, kold og hævngerrig«.

Vi har haft 20 års relativ pause med stereotypiseringen af skumle russere. I stedet har islamiske fundamentalister været fjende nummer et for både offentligheden og helteskikkelserne. Men med det øgede fokus på Rusland er det ingen overraskelse, hvis vi begynder at se det russiske fjendebillede vokse frem i populærkulturen igen, siger Leif Davidsen.

Bedragets Rusland

Fjendebilledet af russerne ville ikke eksistere, hvis det ikke var, fordi der vitterlig er store kulturforskelle mellem Danmark og Rusland. Det mener Marie Tetzlaff, der er leder af Det Danske Kulturinstitut i Sankt Petersborg.

»Rusland har en mafiosoleder, som spiller efter andre regler. I russisk strategisk tænkning gælder alle kneb«.

Den holdning bliver synlig i russisk litteratur, når man for eksempel ser den russiske forfatter Lev Tolstoj skrive i et af sine hovedværker ’Krig og Fred’, at »er der krig, så er der krig«.

»Alt det der med at fægte med fleuret og følge nogle regler gælder ikke. Den russiske bonde står med en egekølle og slår i hovedet på en franskmand, der venter i positur med sin fleuret«, siger Marie Tetzlaff.

Hun ser også en stor russisk romantik omkring påvirkning bag fjendens linjer. Ligesom vi har ’Matador’, der blandt andet skildrer dansk modstandsbevægelse, har russerne filmen ’Sytten øjeblikke af forår’ om en russisk spion bag tyskernes linjer under krigen.

»De regner også med, at vi har folk bag deres linjer«, siger Marie Tetzlaff.

Dermed ikke sagt, at de altid er tilfredse med det lemfældige forhold til konceptet bedrag.

»Russisk politisk humor er ofte et udtryk for afmagt, fordi folket ikke rigtig har kunnet gøre noget ved den politiske tilstand«.

Kæmpen og lilleputlandet

I længden bliver det nu alligevel lidt tungt med Vestens evindelige russerstereotyper. Det mener Flemming Rose, der er kulturredaktør på Jyllands-Posten og har været Moskva-korrespondent i to omgange mellem 1980 og 2004: