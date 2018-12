Svend Brinkmann: Det bedste, du kan give nogen til jul, er din opmærksomhed

Hvis vi bruger vores opmærksomhed på at scrolle gennem lokkende billeder og provokerende overskrifter, risikerer vi at sjuske med kærligheden. skriver Svend Brinkmann i denne klumme.

I oplevelsesøkonomien, hvor nyhedsmedier, reklamevirksomheder og politikere konkurrerer om vores opmærksomhed via clickbaits, lokkende billeder og provokerende overskrifter, har vi mere information til rådighed end nogensinde før. Vi kan klikke, scrolle, tjekke og like alt muligt på alle mulige platforme 24 timer i døgnet.

Klumme Moderne mennesker ’Moderne mennesker’ er Politiken Kulturs klumme om at være menneske i tiden. Den skrives på skift af forfatter Katrine Marie Guldager og professor og forfatter Svend Brinkmann. Katrine Marie Guldager (f. 1966) debuterede i 1994 og har siden skrevet en lang række romaner, digte og noveller. Hun tilbragte som barn tre år i Afrika og er vokset op i et bofællesskab i Hillerød. Hun har et skarpt blik for den måde, samfundsudviklingen slår ind i familielivet på, og har med sin ’Køgekrønike’ i 6 bind skildret udviklingen fra Anden Verdenskrig til nu. Senest har hun udgivet romanen ’Bjørnen’ (2018). Guldager er cand.phil. i dansk og har gået på Forfatterskolen. Svend Brinkmann (f. 1975) er psykologiprofessoren, der udfordrer den positive psykologi og selvhjælpsindustrien. Han taler tidsånden midt imod med sin opfordring til ikke at vende blikket indad, men udad mod omgivelserne og tage nejhatten på som forsvar mod alle dem, der kræver forandring og omstilling. Bestselleren ’Stå fast’ er udkommet på engelsk under titlen ’Stand Firm’, så det brinkmannske budskab om fællesskab i stedet for individualistisk selvrealisering som vejen til det gode liv har for længst begivet sig på rejse rundt i verden. Svend Brinkmann har siden 2012 været fast anmelder på Politiken af faglitteratur om psykologi med mere. Læs alle de tidligere ’Moderne mennesker’-klummer her. Vis mere

Den uendelige informationsmængde møder dog den endelige opmærksomhed, der stadig er begrænset af biologiske og psykologiske forhold, og man kan hurtigt blive fortvivlet over alle de måder, hvorpå denne knappe ressource ødsles bort.

Mit forslag er derfor, at vi bruger julen, der som bekendt er hjerternes fest, til at bruge opmærksomheden på en klog og kærlig måde.

Der er nemlig en tæt sammenhæng mellem vores opmærksomhed og kærligheden. Filosoffen Iris Murdoch, som flere nok kender som romanforfatter, definerede endda kærlighed som opmærksomhed – og som »den ekstremt vanskelige erkendelse af, at noget andet end en selv er virkeligt«, som hun skrev.

Det er en meget almen definition, der tager udgangspunkt i, at vi mennesker det meste af tiden er fyldt op af os selv og vores egne projekter. Derfor ser vi sjældent den anden i egentlig forstand. Kærlighed handler så om at overskride vores egen lille sfære og erkende, at den anden er virkelig. Erkende, at det andet menneske er en person i egen ret, med en livshistorie, erfaringer, evner og egenskaber, som ikke handler om, hvad jeg kan få ud af vedkommende.

Kærlighed er at blive opmærksom på den anden som en anden – og ikke bare som en, der kan opfylde mine ønsker og behov. Derfor giver det heller ikke megen mening at ville elske sig selv, selv om mange selvhjælpsbøger anbefaler netop det.

Se den anden i kærlighed

I Danmark har Søren Kierkegaard givet os en beslægtet forståelse af kærlighed. I ’Kjerlighedens Gjerninger’ fra 1847 udvikler han en kærlighedsfilosofi, som teologen Arne Grøn har kaldt »synets etik«. Det etiske handler her om at se den anden i kærlighed.

Man skal se den anden på en måde, så vedkommende får mod på at leve sit liv. Man skal altså skænke den anden opmærksomhed på generøs vis, som lader den anden stå i sig selv, som Grøn beskriver det. Kærlighed er at modstå fristelsen til at se den anden ud fra ens subjektive filter, og i stedet se den anden som en virkelig anden.

Det er dog ekstremt vanskeligt, som Murdoch påpegede. Kærlighed er ikke nemt.

Kierkegaard udfolder ideen i en analogi om to kunstnere. Den ene rejser rundt i hele verden for at finde et menneske, der er værd at male. Men rejsen er forgæves, for kunstneren finder ikke et eneste fejlfrit ansigt, »der i den Grad var Skjønhedens fuldkomne Billede«, at det er værd at ofre opmærksomhed på. Med den ene kunstners blik er intet så skønt, at det er værd at male!

Den anden kunstner rejser derimod ingen steder hen, men bliver ved sine nærmeste og må sande at han ikke har fundet »eet eneste Ansigt saa ubetydeligt eller saa feilfuldt, at jeg dog kunde afvinde det en skjønnere Side og opdage noget Forklaret i det«.