Nu skal dine børn jamme sig til dannelse: Mette Bocks nye plan vil styrke børns musikalske udfoldelser

Hiphop i børnehøjde og leg med rim og ord. En rejse ind ind i jazzmusikkens kringlede historie gennem sjov på trommer og bas. Og klassisk klavermusik i kombination med 3D-animationsfilm.

Det er noget af det, danske skolebørn landet over kan se frem til at få endnu mere af de kommende år, hvor en række nye initiativer skal styrke den musikalske bevidsthed hos landets børn og unge.

I alt er der i Kulturministeriets netop offentliggjorte handlingsplan for musik afsat 23,2 millioner kroner til ungdommen over de næste 4 år.

Fokus er på fremtiden, fortæller kulturminister Mette Bock (LA), og derfor er musik for og af børn og unge et af de områder, ministeren nu prioriterer at styrke.

»Børns musikalske og kulturelle dannelse er et vigtigt fundament for deres liv. Musik er mange ting og mange genrer, og derfor skal børn præsenteres for et bredt udsnit. Og den bedste måde at gøre det på er at involvere børn selv«, siger hun.

»Vi har gennem nogle årtier været ret optaget at vores problemer i for eksempel Pisa-undersøgelser, og det med god grund, men det har samtidig betydet, at den kulturelle dannelse nok er blevet skubbet en lille smule til side. Men det er altså en vigtig del, som vi skal fokusere på i de kommende år«, siger kulturministeren.

I den samlede pulje, som også skal styrke dansk musiks gennemslagskraft i såvel udlandet som regionale spillesteder, er i alt 158 millioner kroner øremærket til en række initiativer mellem 2019 og 2022.

Dannelse med jazz

Af handlingsplanen for musikområdet fremgår det blandt andet, at man skal præsentere børn for en bred variation af musikgenrer. Og en af dem, som skal føre den ambition ud i livet, er lederen af projektet ’Levende musik i skolen’, Ebbe Høyrup.

»Ideen med at være på skolerne er, at man når ud til alle børn, som dermed får muligheden for at høre noget musik, de ellers ikke ville få hørt. Og ikke mindst, at børn og unge oplever musik med stor bredde og af høj kvalitet«, siger han.

’Levende musik i skolen’ arrangerer hvert år mellem 2.000 og 2.500 koncerter landet over med professionelle musikgrupper, og genrerne spænder fra klassisk musik over verdensmusik og folkemusik og til mere eksperimenterende genrer.

FAKTA Musikplan I den nye musikhandlingsplan fra Kulturministeriet er i alt afsat 158 millioner kroner over de næste 4 år. 23 millioner kroner er øremærket til initiativer målrettet børn og unge, mens 24,4 millioner går til regionale spillesteder. Desuden nedsættes en taskforce, som skal se på, hvordan danskproduceret musiks gennemslagskraft i udlandet kan styrkes.

Og at det ikke ligefrem er Rasmus Seebach eller Benal, der tages udgangspunkt i, er helt bevidst, understreger Ebbe Høyrup.

»Ideen er netop den her dannelsesdimension, at åbne børnenes ører for det, de ellers ikke har en chance for at få hørt. Og med de nye penge fra musikhandlingsplanen skal vi til også at fokusere mere på at få børnene til at spille selv. At sætte børnenes egen musikudfoldelse i centrum. Det kunne for eksempel være inkluderende korkoncerter, stomp eller andre ting, hvor børnene selv tager del i det«.

Musik skal give selvtillid

Ifølge kulturminister Mette Bock er ambitionen med den nye firårsplan blandt andet at få skabt et endnu tættere samarbejde mellem musikskoler og folkeskoler.

»På den måde får vi bragt musikskolelærernes kompetencer ind i skolerne, så alle børn får mulighed for at stifte bekendtskab med det musikalske univers, hvilket er meget vigtigt«, siger hun.

Musikskolerne er tidligere blevet kritiseret for at have en social slagside. Er det noget, I har tænkt med ind i jeres handlingsplan?