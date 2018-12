CBS-direktør går glip af gyldent håndtryk: Anklaget for sexchikane havde udsigt til 790 millioner kroner

Den tidligere topchef i CBS stod til at modtage op mod svimlende 120 millioner dollars – cirka 790 millioner kroner – i fratrædelsesgodtgørelse.

Det præcise beløb afhang af resultatet af en undersøgelse af anklager om seksuel chikane, som flere kvinder har rettet mod Leslie Moonves.

Undersøgelsen blev fremlagt mandag, og den konkluderer, at den forhenværende administrerende direktør og bestyrelsesformand er skyldig i »embedsmisbrug«, ligesom Moonves ifølge bestyrelsen har nægtet at samarbejde om undersøgelsen.

Og derfor vil Moonves ikke modtage en eneste krone i fratrædelsesgodtgørelse, skriver The Washington Post.

Den tidligere topchefs advokat kalder konklusionen »grundløs«.

Sagen opstod i september, da seks kvinder stod frem i magasinet The New Yorker med detaljerede beskyldninger om seksuelle overgreb mod den 68-årige nu tidligere topchef i den amerikanske underholdningsbranche.

Overgrebene fandt ifølge kvinderne sted mellem 1980 og begyndelsen af 2000’erne, og beskyldningerne gik på blandt andet tvungen oralsex og fysisk vold.

CBS reagerede hurtigt og annoncerede efter få timer, at Moonves ville træde tilbage som bestyrelsesformand og topchef. I samme omgang meddelte den amerikanske tv-station, at man ville donere 132 millioner kroner til blandt andet foreninger, der arbejder for ligestilling.

Tidligere har den amerikanske tv-vært Bill O’Reilly modtaget 165 millioner kroner i fratrædelsesgodtgørelse i en lignende sag, hvor han måtte forlade Fox News efter anklager om sexchikane.