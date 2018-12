2018 var et blodigt år for medierne: »Det er mere eller mindre straffrit at overfalde eller myrde journalister«

2018 var et blodigt år for medierne:

Om morgenen 26. februar i år kørte slovakisk politi op foran et uanseligt, hvidmalet hus i landsbyen Velka Maca 65 kilometer uden for hovedstaden Bratislava.

Familiemedlemmer til den 27-årige undersøgende journalist Paul Kuciak havde kontaktet ordensmagten, efter at hverken Kuciak eller kæresten Martina Kusnirova havde reageret på opkald og sms’er i fire døgn.

Indenfor fandt politiet ligene af det unge par. Skudt i hoved og bryst.

Jan Kuciak var midt i arbejdet med at afsløre forbindelser mellem slovakiske interesser og den italienske mafia, og den efterfølgende undersøgelse konkluderede, at graverjournalisten blev myrdet på grund af sit journalistiske virke.

Fakta 4 eksempler på dræbte journalister 2018 var et sjældent blodigt år for verdens journalister. Her er 4 af dem, som mistede livet det forgangne år. Systemkritikeren Den saudiske journalist og systemkritiker Jamal Khashoggi, som var tilknyttet amerikanske Wahington Post, blev ifølge de tyrkiske myndigheder myrdet på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul 2. oktober. Khashoggi besøgte konsulatet for at underskrive sine skilsmissepapirer. Graverjournalisten Den 27-årige slovakiske graverjournalist Jan Kuciak og hans forlovede blev myrdet i eget hjem i februar. Kuciak arbejdede på historier, som kunne afsløre forbindelser mellem højtstående slovakker og italiensk organiseret kriminalitet. Mordet tvang efterfølgende den slovakiske premierminister til at gå af. Satirikeren Den syriske radiovært Raed Al Fares, der har gjort grin med både den syriske præsident Bashar al-Assad og terrorgruppen Islamisk Stat, blev i november skudt i den på daværende tidspunkt oprørskontrollerede Idlib-provins. Fares var vært på den USA-støttede Radio Fresh, som bl.a. promoverede social retfærdighed og demokrati. Tv-værten I oktober blev den bulgarske tv-vært Viktoria Marinova voldtaget og dræbt. Marinova arbejdede forud for sin død på en historie om korruption, som involverede EU-midler for mange hundrede millioner kroner – den såkaldte #GPGate-skandale. Mordet efterforskes fortsat. Vis mere

Dobbeltmordet kastede Slovakiet ud i en politisk krise, som tvang premierministeren til at gå af, men alligevel er henrettelsen af journalister ikke noget særsyn.

I en netop offentliggjort rapport fra organisationen Journalister uden Grænser konkluderes, at der i løbet af 2018 er blevet slået 80 journalister ihjel. Det er en stigning på 8 procent sammenlignet med året før.

Samtidig sidder 348 reportere fængslet, og 60 holdes som gidsler. Tallene er udtryk for et »hidtil uset niveau af fjendtlighed rettet mod medierne«, konkluderer organisationen.

Og de er ikke de eneste, der er bekymrede over udviklingen i den globale pressefrihed.

»Desværre har situationen bestemt ikke ændret sig til det bedre. Og det er stadigvæk sådan, at kun omkring 6-7 procent af drabene på journalister opklares. Det er mere eller mindre straffrit at overfalde elle myrde journalister, og det er et kæmpe problem. Det er den situation, som inviterer til at lukke munden på dem, der undersøger de brodne kar«, siger Mogens Blicher Bjerregaard, formand for European Federation of Journalists.

Ifølge Bjerregaard er der sket en udvikling, hvor det tidligere hovedsageligt var i krigs- og konfliktzoner, at journalister risikerede deres liv, til at det nu også er livsfarligt at være undersøgende journalist. Selv de steder, som ikke traditionelt er blevet opfattet som usikre.

»Noget af det, som er sket på det seneste, er, at den grænseoverskridende, undersøgende journalistik er blevet styrket. Men det har samtidig betydet, at vi ser flere trusler og mere chikane. Og det er rigtig vigtigt, at vi får dæmmet op for det. Det er vigtigt at huske på, at både Jan Kuciak og den maltesiske graverjournalist Daphne Caruana Galizia modtog trusler, før de blev slået ihjel, og det er derfor, vi er nødt til at reagere på truslerne meget tidligere«, siger han.

EU er ikke længere sikkert

Ifølge Mogens Blicher Bjerregaard er en af de måder, hvorpå man kan styrke sikkerheden for journalister, initiativer som FN’s ’Plan of Action’, som blandt andet skal gøre det lettere for journalister, der udsættes for overgreb, at rapportere det.

Men appellerer den slags initiativer ikke kun til dem, som i forvejen ved, at man ikke skal legitimere eller medvirke til overgreb på pressen?