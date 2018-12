Nils Thorsens revsende årskavalkade: Tak for ingenting, I livsforskrækkede, kulturradikale klimakværulanter

Nå, I feje, kulturradikale kræ. Så sidder I der igen og hyggefiser helt tørre i ganen af forventning. Med ståpels på lænden. Mens I venter i en blanding af lad, åndsforladt skadefryd og smålummer forventning på, at en anden en skal strø sand i næverne og give sig til at uddele perfide franske manchetter til konger, kendisser og kulturkoryfæer.

Så kender vi jer igen. Hykleriets frygtløse fortrop. Hvis vi indførte offentlige steninger her i landet, ville I skrige og skråle og gå i fakkeltog og samle underskrifter, ringe til Amnesty og Grevinde Danner, Bjørn Elmquist og Ciskønnede Cyklister Uden Grænser. Først. Men på selve dagen skulle I nok stå der. Som de første. Og stirre med åben mund i halve timer uden at blinke af frygt for at gå glip af noget.

Selv skal I bare ikke nyde noget af at bagtale nogen. Og da slet ikke på tryk. Man er jo kun en stakkels, lille, forsvarsløs læser, ikke? Ren som en vådserviet. Sart som en drøbel. Men bevares. I anerkender selvfølgelig satirens funktion i det senmoderne og bliver derfor gerne hængende lidt, mens jeg får fjolserne til at bløde, ikke?

Vi kan jo heller ikke have, at andre bare sådan går og lykkes med for meget, vel? Ikke ustraffet i hvert fald.

Endnu en gang har I tilbagelagt 365 blege døgn i det, I kalder jeres liv. Er stået op og gået i seng som den samme, gamle fuser uden reelt at foretage jer andet end at trille jeres rigtige meninger og åletynde perspektiv på verden frem og tilbage mellem ikke-noget-særligt og det rene ingenting. Veganermad i daginstitutioner, omskæring af drengebørn og opdeling af mænd og kvinder i stadig flere, stadig mere fortænkte køn.

Men nu er I fremme. Sandet er løbet igennem timeglasset. Året er forbi. Og om lidt synger den fede dame … eller, ja, her til lands er det så dronningen, vi skal stå og bide negle til, mens hun sidder og hakker i det. Kunne I så ikke bare denne ene gang opføre jer som rigtige mennesker og slutte året af med en helflugter? En fest? Og sige til jer selv, at Anders Samuelsen bare er en ven, I ikke har mødt endnu?

Nej, det kan I ikke. Det har man af at klimakværulere i 12 stive måneder, indføre kødfrie dage i andre menneskers liv og rende tyndfed og skide skrub glutenforskrækket rundt i Torvehallerne og prøve at bilde folk ind, at man abonnerer på The New Yorker. Før eller siden skal giften jo ud af kroppen. Og forpasser man samtlige årets chancer, er der ligesom kun nu tilbage.

Så lad os få det overstået.

Jeg gør bare lige helt stille opmærksom på, at også nytårssatire – den være sig nok så umorsom – afsætter CO 2 -aftryk. Og det til trods for at jeg af samme grund har nappet Herbert Pundiks gamle hakkebræt og sidder og hamrer det her ind med hele min kropsvægt.

Alene produktionen af det stykke, I allerede har læst, svarer til at koge 2 liter vand. Eller tage flyet fra Emmerys på Nørrebrogade og hjem til Kartoffelrækkerne. Og så har vi ikke engang medregnet, hvordan I selv har siddet og svinet, mens I har læst. Twitter er I vel også på. Og Netflix. Og alle standby-knapper står selvfølgelig og blinker. Der er lige halvanden liter kogende vand mere der. Men det er måske sådan, I lige så diskret har tænkt jer at smelte polerne.

Før vi skrider til at hædre de 14 personer, grupper, genstande, rusmidler og seksuelle præferencer (de sidste tre blot medtaget for at skærpe interessen, red.), som gjorde 2018 til en udsøgt kulturel fornøjelse at være menneske i, må vi lige runde årets tema.

Mennesket er en svindler. Et ego med ører, der instinktivt meler sin egen kage. Eller sin kones. Rager til sig, lyver om det og leger, at det da bare manglede. Uanset om man er bankdirektør, hærchef eller kontormus. Selv de døve lever i sus og dus af tilskud til døvetolke, de uretmæssigt hæver. Og undskylder sig med, når de til deres dybe forargelse bliver afsløret, at de altså ikke havde hørt noget om, at det skulle være ulovligt.

I den forstand gik pynten af verden i 2018. Den sidste sminke regnede simpelt hen væk og forsvandt i kloakken sammen med det yderste tynde lag af samfundssind. For det var ikke bare i Danske Bank, at milliarderne blev vasket hvide. Vi blev alle spulet igennem og stod tilbage kun iført vores sande, selviske natur. Med blodskudte øjne og blottede bisser, balkjolen nede om anklerne og et fåret udtryk i øjnene. Som det berømte rådyr stivnet i bilens lyskegler.

Så ved vi det om hinanden.

Årets motto

’Går den, så går den’. Indstillet af: Thomas Borgen, tidligere direktør i Danske Bank, men nok bedre kendt fra podcasten ’(Nord)manden med den tunge kuffert’. Hans-Christian Mathiesen, generalmajor og hærchef suspenderet på mistanke for nepotisme. Niko Grünfeld, tidligere kultur- og fritidsborgmester og indretningsarkitekt med alternativ smag samt en fiktiv mastergrad i positiv psykologi. Uffe Elbæk, statsministerkandidat.

Største slåfejl, guld

Henrik Sass Larsen, gruppeformand for socialdemokraterne, tidligere hang-around ved Bandidos Køge Chapter, nu farveforskrækket præsident for kaffeklubben Loyal to Vanilja, som i endnu en mellemsvær offentlig brandert under arbejdet med debatbogen ’Exodus’ faldt i søvn hen over tastaturet og ved et uheld – med kinden – fik tastet, at han går ind for »fri hash«, i stedet for – som han ville have skrevet – »fri Sass«.

Hvilket i nogen grad afsporede den efterfølgende debat.

I virkeligheden er »Fri Sass« en anglisering inspireret af filmen ’Free Willy’, hvor dræberhvalen af samme navn bryder ud af sit fangenskab i en forlystelsespark, sætter til havs og giver sig til at bruge bisserne, som det passer den.

Selv havde Henrik allerede givet sig selv fripas til kun at stille op til interview i et etableret medie en gang i kvartalet, da de jo alligevel ikke giver en ret. Og så rager det jo i øvrigt ikke nogen, hvad man går og tænker som formand for Socialdemokratiets folketingsgruppe.

Lykkeligvis fik Henrik Sass kort efter sit (næsten helt) eget bassin, et såkaldt debatprogram på TV 2 News, hvor han uforstyrret kan køre rundt og lege stime med Søren Pind, mens de på skift improviserer politik. Og i dette frugtbare politiske klima nedkom han blandt andet med den idé, at Danmark bare skal forlade internationale konventioner og domstole, så vi helt selv kan vælge, hvem vi lukker ind i landet.

Hvilket vistnok stadig – altså: vistnok – strider med partiets linje, men det var ikke noget, Søren Pind lige fik spurgte ind til.

Foto: Anne-marie Steen Petersen/POLITIKEN

Årets familiefilm

’Alene hjemme 5’, hvor familien Trump (og alle andre voksne i den vestlige verden) rejser på en stærkt tiltrængt ferie til Bahamas, men ’glemmer’ Donald på 6 år, som efterladt alene hjemme i Det Hvide Hus så ellers går i gang med at ødelægge klimaet, nedlægge Nato og erklære handelskrig i det dårlige selskab, han er havnet i med kvarterets bøller, russerrotten Vladimir, koreadellen Kim og perkerprinsen bin Salman. Spilletid: 4 år (om alt går vel, red.).

Årets byrde for ældre mænd

Samtykke uden sex.





Vildeste comeback

Prins Henrik, hvis karriere som kongelig og hele tilgang til livet og kronen og konen samt hans sans for syv slags oste, verden af i går, folkets generelle fladpandethed og blik for ligheden mellem børneopdragelse og hundedressur på 17 sekunder rent efter hans død gennemgik så fundamental en forvandling i medierne, at ingen opdagede, at det var ham, der blev talt om i de hundredvis af stakåndede og aldeles begivenhedsløse timers direkte tv, der blev sendt.

Få måneder forinden mente tre ud af fire danskere, at prinsen havde svigtet sin kone ved at melde afbud til hendes 75-års fødselsdag, nægte at lade sig begrave ved hendes side og i 40 år med all inclusive på samfundets forgyldte tinde – som prinsen på ærten – ustandseligt at have ømmet sig over, hvor nedværdigende det var ikke også selv at måtte vælge sin titel.

Men straks Henrik havde forladt bygningen, lagde hele landet sig med begravelsesbetændelse og kongelig kælesyge. Talte i febervildelse om en generøs, lattermild, åndrig og … mon dieu … ydmyg prins, som for længst burde have været konge og allerhelst kejser (det manglede da bare, monsieur). Et overset geni i … pomp og pragt, der kun havde været på tålt ophold i den danske overklasse, fordi små mennesker i denne lille jantelovsbefængte blindgyde af en lermark ikke magtede at rumme hans enorme internationale format.

En remse, der blev gentaget så eftertrykkeligt, at alle danskere i løbet af få timer kunne den udenad, hvorefter der i syv stive døgn bogstavelig talt ikke blev ført andre samtaler noget sted i kongeriget, hvilket selvsagt gav visse praktiske vanskeligheder, hvis man bare skulle ringe efter en pizza, skælde ud i trafikken eller sige, at nu kunne man sådan set mærke, at fødslen var gået i gang.

Årets it-superbruger

Britta Nielsen, Socialstyrelsen.

Største slåfejl, sølv

Stempling og udlevering af skilsmissepapirer til den saudiske journalist Jamal Khashoggi i det saudiske konsulat i Istanbul, Tyrkiet. Uheldigvis og på grund af en teknisk fejl netop ved stemplerne, som man angiveligt kom til at lægge lidt for mange kræfter i (hvilket ingen i den saudiske kongefamilie og da slet ikke landets reelle magthaver, kronprins Mohammed bin Salman, havde noget at gøre med, red.) afgik bemeldte journalist, som i vestlige medier har kritiseret den saudiske kronprins, ved døden og forsvandt fra jordens overflade.

Eller også gik han ind i en dør. Og fordampede. Eller også gik han helt af sig selv i stykker, gemte sig i nogle kufferter og overtalte nogle sortklædte landsmænd til at køre sig igennem byen i fem biler med tonede ruder ud til et ventende privatfly, som derefter lettede med kurs imod Saudi-Arabien.

Kort forinden var 15 saudiarabiske turister fra kronprinsens inderkreds kommet flyvende til Istanbul med en knoglesav og havde stukket hovedet indenfor for at sige »hejsa« og spurgt, om der var nogen, der havde lyst til et slag Khashoggi (traditionelt arabisk kortspil med 15 vindere og én taber). Den ene havde endda, eftersom Jamal Khashoggi jo nu ikke kunne fortsætte sin ferie i Istanbul, som en gestus forladt konsulatet ad bagdøren iført Khashoggis tøj og et kunstigt skæg og besøgt flere af byens seværdigheder, så han ikke også skulle gå glip af dem.

Efter nogle ugers betænkningstid kom de saudiarabiske myndigheder dog i tanke om, at Jamal Khashoggi nok faktisk var død. Men ved et beklageligt uheld, som de 15 turister fra kronprinsens inderkreds helt på egen hånd havde stået for planlægningen, udførelsen og tilsløringen af.

Kongeligste Teater

Carsten Jensen, forfatter til romanen ’Vi, de krukkede’. Humanisternes svar på en kølle med rustne søm og barberblade. Selve blodsmagen i den danske debat, venstrefløjens eneste deciderede slagvåben og beviset på, at man ikke automatisk bliver et større menneske af at have de rigtige meninger og et stort sprog.

Carsten Jensen er en mester i karaktermord, garneret med fremmedord, tilsat et drys poesi og serveret på en bund af ond vilje. Han må dog dele sejren i kategorien ’Kongeligste Teater’ med den tidligere direktør for førnævnte teater Morten Hesseldahl som en anerkendelse af deres smukke samspil i en intim og hjerteskærende dialog, som Carsten Jensen indledte med en serenade – også kaldet et indlæg – i Information, hvor han karakteriserede sin medspiller således:

»Dansk kulturlivs evige vandrepokal, den kronisk inkompetente Morten Hesseldahl, hvis karriere p.t. er korttidsparkeret foran Det Kongelige Teater«. Det skete, få dage før Morten Hesseldahl blev udnævnt til administrerende direktør for forlaget Gyldendal, hvor Carsten Jensen udgav sine bøger. Men før det blev kendt, nåede han at gengælde Jensens kærtegn med følgende vers:

»Et liv i forhånelsens tjeneste har ikke gjort noget godt for Carsten Jensen og slet ikke for hans rørende bestræbelser på at blive taget alvorligt som intellektuel«.

I sin begrundelse kalder Logen til Fremme af Kælent Formulerede Nederdrægtigheder, LFKFN, dialogen for »et stykke verbal elskov af ypperste slags«, en »sværmernes tragiske duet« samt »et kys og en kajeryster på samme tid« og fremhæver »sprogets høvisk adrætte afsæt, det virtuose samarbejde mellem infame verber og krænkende adjektiver og den mesterligt mimikløse overdragelse af sublimt håndplukkede fornærmelser«.

Det er, skriver logen, »en gave til det danske sprog fra to, som kun gør hinanden endnu bedre«.

Årets healer

Hella Joof, skuespiller, forfatter og instruktør med en fortid som borgerrettighedsforkæmper på samfundets solside. Nu en lettere medvindsberuset deltager i radioprogrammet ’Mads & Monopolet’, typisk iført daglange, overbærende smil strikket af mildhed og hør fra egen have og dekoreret med håndplukkede, kandiserede selvfølgeligheder. Og hertil forfatter til bestsellerbøger om … jae … noget med, hvordan ting sådan … er. Sagt på en sjov måde.

Men, som der står i indstillingen fra panelet til Kåring af Hella Joof til Hvad-Som-Helst – KHJHSH: »Altid i en dejlig original, frisk blanding af magisk tænkning, positiv psykologi og benhård liberalisme«.

Hella Joof brillerede i år på flere fronter med sin generøse parathed til at lære fra sig, selv når indbakken er tom. Eksempelvis i samtalebogen med Karen Thisted, ’Bryster skal hoppe når man hikker’, som Politikens anmelder kaldte en »afskrivning af kilometervis af bånd med hyggesludder, solgt som ord fra kloge koner«. Ti-tolv kilometer inde på båndet nåede Thisted så langt ned på listen over presserende budskaber til sin samtid, at hun i stedet gav sig til at klage over, at hendes økonomi hang i laser (hvilket vistnok var den egentlige anledning til samtalebogen). Men så trådte Hella Joof i karakter og kurerede den (Thisteds økonomi, red.) på stedet. Ved tankens kraft. »Der er masser af penge i verden«, lød hendes besværgelse. »Vi skal bare have dem til at komme over til dig«.

Det behøvede hun ikke at lære Britta Nielsen, der helt selv fandt ud af at kalde 111 millioner af satspuljemidlerne til sig. Men der er altid brug for Hella, som i en klumme i Berlingske i stedet fjernhealede Britta ved med en enkelt sætning at punktere hele den hellige forargelse over de skide millioner og satte sagen i rette perspektiv.

For det er jo, skrev Hella Joof, »bare nogle tal med minus foran«.