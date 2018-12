Jes Stein Pedersen om årets danske litteratur: Der blev jongleret smukt med sproget, men kors hvor kan der også gå sludder i den

FOR ABONNENTER

Det var en livsopgave, der kom i mål, da en udmattet Niels Brunse i år afsluttede oversættelsen af Shakespeares samlede skuespil. Brunse har nusset med hver en konsonant og vejet hver eneste metafor på sin guldvægt. Teksterne skal være mundrette, så ingen kløjes i replikkerne, men også have krop og i visse passager være lyriske. Tonen og klangen skal pege på den tid, de er vokset ud af, men også fungere i en spraglet dansk nutid. Så ingen får lov at sige ’ej’ i stedet for ’ikke’. Medmindre de da bruger det moderne, som i ’gu gider jeg da ej’.