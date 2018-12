Jes Stein Pedersen: Årets bedste bøger handler om kapitalisme, identitet, terror og familie

Den virkelige verden skælver. Stærke kræfter sætter spørgsmålstegn ved det, vi troede, vi kunne stole på.

Sådan kunne en kortfattet beskrivelse af den politiske udvikling i verden i det forgangne år sagtens lyde, hvis man spurgte en samfundsanalytiker. Det interessante, men i grunden måske ikke så overraskende endda, er, at årets skønlitteratur i store træk stiller den samme diagnose.

Årets dominerende udgivelser i en lang række lande er ikke præget af tankespind og fantasifulde plot, men af forhold, vi genkender i vores eget liv og i samfundet som sådan.

Sådan lyder det sammenfattende fra de litteraturredaktører, som Politiken har talt med i både USA, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Sverige.

Ifølge Stephan Felix fra Süddeutsche Zeitung reagerer tyske romanforfatter ret direkte på den politiske situation:

»Vi ser mange romaner om flygtninge og nynazister, og shortlisten til Deutscher Buchpreis, som gik til Inger-Maria Mahlkes roman ’Archipel’, er meget transnational. Næsten alle de indstillede romaner foregår i forskellige lande«.

Felix fremhæver den store bølge af romaner, hvis hovedpersoner vender ryggen til byerne og opsøger roen på landet og i naturen.

»De fleste af de temaer, der skrives om, kan ret direkte forbindes med de store emner i vore dages litteratur: identitet og kapitalisme. Det ses f.eks. i Anja Kampmannsromandebut ’Wie hoch die Wasser steigen’. Hun er ung og mest kendt for sine digte, og hendes roman handler om en østeuropæisk arbejder og foregår på forskellige olieboreplatforme rundtomkring i verden. Hans arbejde er livsfarligt. Han er en moderne slave uden rettigheder i en verden af globale korporationer. Romanen er skrevet i et meget poetisk sprog og er i kraft af sine sanselige iagttagelser og helt specielle atmosfære smuk på en meget mærkelig måde«.

En anden af de bøger, der er blevet talt meget om i Tyskland, er Max Czolleks ’Desintegriert euch!’

»Det er snarere et essay end en roman«, siger Felix.

»Czollek blev født i Berlin i 1987, og han opfordrer minoriteterne i Tyskland til at holde op med det sociale spil, som hedder ’integration’, fordi reglerne er dikteret af tyskerne og derfor aldrig kan vindes af minoriteterne. De bliver brugt til at bekræfte den tyske selvforståelse, hvor man bryster sig af en høj moral, men de bliver kun tolereret, ikke respekteret. Czollek vil have mindretallene – jøder og muslimer bl.a. – til at stå sammen om at skabe et samfund præget af ægte mangfoldighed. Han vil have sat en stopper for den konservative hvide tyskers kulturelle overherredømme«.

Stephan Felix fremhæver også Alexander Schimmelbusch’ ‘Hochdeutschland’. Den handler om en succesrig bankmand, som er deprimeret over den verden, der har gjort ham velhavende.

»Han ønsker, at Tyskland bliver et land af ærlige arbejdere, lærere, finansfolk, politikere m.fl. I løbet af en ensom nat, hvor han har fået en del at drikke, skriver han et politisk manifest, som opfordrer til brandbeskatning af de rigeste. Pengene skal bruge til en særlig ’Tysklandsfond’ magen til den norske stats oliefond, og de skal bruges til at skabe lighed og velfærd, som man har gjort det i Norge. Romanen er ikke kun brillant i sin måde at lege med sådanne tanker, den er også fremragende skrevet«.

Letheden, der forsvandt i Frankrig

Også i Frankrig har litteraturen været orienteret mod samfundet.

»Generelt har der været en nedgang i mængden af autofiktion og de mere intime fortællinger. Det er, som om vi har brug for bredere perspektiver – både socialt, politisk, historisk«, siger Jean Birnbaum, Le Mondes litteraturredaktør.

Han fremhæver Philippe Lançons ’Le Lambeau’ som årets store litterære begivenhed.

»Den har virkelig lyst op i 2018 på grund af sin styrke, oprigtighed og nødvendighed. Den konfronterer på en meget personlig måde den terroristiske vold, som har ramt Frankrig i flere omgange. Lancon blev såret af angrebet på Charlie Hebdo, der dræbte 11 af hans kolleger, og han forsøger at opretholde forbindelse til livets verden, men oplever, at broerne er afskåret. Og det er ikke bare noget, han skriver, det er en fysiologisk sandhed for ham. Hans besejrede ansigt viser alt det, vi ikke ønsker at stå over for. Hans brændende sorgberetning viser for mig, at litteraturen efter Charlie Hebdo ikke længere kan nøjes med den uforpligtende lethed. I det mindste må den være optaget af en eller anden sandhedssøgen«.

Andre vigtige romaner, som ifølge Birnbaum tilstræber netop dette, er ’Leurs enfants après eux’ af Nicolas Mathieu. Den følger en gruppe unge, hvis tilværelse er uden perspektiv i det trøstesløse, industrialiserede Frankrig. Han nævner også ’A son image’ af Jerome Ferrari, der fortæller om en ung fotografs oplevelser på en rejse fra Korsika til det tidligere Jugoslavien.

»Den tilbyder læseren en dyb refleksion over forholdet mellem døden og billedet«.

Af udgivelser, og dem er der en del af, som dyrker den klassiske fiktions fantasifuldhed, peger Birnbaum på Agnès Desarthe, som har skrevet en smuk roman, hvor hun genopliver Amerika, ’La Chance de leur vie’.

»Vi har også set en vis tilbagevenden til tradition og soliditet i behandlingen af de emner, der behandles. Der er kommet mange fagbøger om historiske emner, og som udspringer af ny forskning. Første og Anden Verdenskrig og Vichy-regeringen, den franske revolutions betydning, politik i almindelighed og kampen mod stalinisme i særdeleshed«. Birnbaum fremhæver bl.a. Marie-Anne Mattard-Bonuccis ’Totalitarisme fasciste’.

Politisk aktivitet i Trumps USA

På den anden side af Atlanten, i Trumps dystopiske USA, har både fag- og skønlitteratur været meget optaget af forhold, som også står højt på dagsordenen i den offentlige debat og i folks liv, siger Pamela Paul, der bestyrer The New York Times litteraturpodcast.

»Salgsmæssigt har det været et hårdt år for den amerikanske skønlitteratur, men ikke hvad angår kvalitet. I Book Reviews ’10 Best Books of the Year’ er tre ud af fem bøger skønlitterære, og de handlede alle om temaer, som får stor opmærksomhed: migration og politisk aktivitet. Både i romaner og fagbøger arbejder forfattere med det, vi står midt i lige nu, og de gør det på en måde, som skærper vores tænkning og udvider vores perspektiver i forhold til nyhedernes overskrifter. Gary Shteyngarts ’Lake Success’ kan læses som en post-2016 roman, og David Sedaris’ ’Calypso’ handler også om den politiske situation«.

Inden for den egentlige politiske litteratur fremhæver Pamela Paul Bob Woodwards ’Fear’, Michael Wolffs ’Fire and Fury’ og James Comeys ’A Higher Loyalty’, som har opnået fænomenale salgstal. Ikke at forglemme Michelle Obamas erindringer ’Becoming’, der har slået alle salgsrekorder.

»Man kan ikke sige, at fiction er blevet slået af virkeligheden. De bøger, folk begyndte at læse lige efter valget i 2016, var Orwells ’1984’ og Margaret Atwoods ’The Handmaid’s Tale’, så også i forhold til den aktuelle virkelighed belyser klassisk fiction nogle sandheder på måder, som de nyeste skønlitterære bøger ikke formår«.

For sit eget vedkommende har Pamela Paul i år læst bøger, som foregår langt væk eller for lang tid siden.

»Det er forfattere som Leila Slimani, Tana French og Kate Atkinson. Jeg har opsøgt muligheden for flugt og adspredelse, det har læsere nogle gange brug for«.