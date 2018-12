Brinkmanns forslag til dit nytårsforsæt: Du bliver, hvad du måler - så mål dig mindre

Svend Brinkmann konstaterer, at han er borger i det, sociologen Steffen Mau kalder »det metriske samfund«. Vi måler alt, vores vægt, kalorierne vi indtager, vores børns præstationer, antal klik, denne artikel får på nettet. Men er vi bevidste om, at vi bliver, hvad vi måler?

Næsten alle morgener bliver jeg vækket af alarmen på min smartphone. Den måler tiden for mig, og jeg skal helst sove 8 timer, i hvert fald 7. Jeg holder øje med antallet af søvntimer. Jeg vejer mig også næsten hver morgen. Ikke fordi jeg er overvægtig, men bare fordi jeg har vænnet mig til at måle min vægt. Jeg har også en blodtryksmåler, men den bruger jeg nu sjældent.

Klumme Moderne mennesker ’Moderne mennesker’ er Politiken Kulturs klumme om at være menneske i tiden. Den skrives på skift af forfatter Katrine Marie Guldager og professor og forfatter Svend Brinkmann. Katrine Marie Guldager (f. 1966) debuterede i 1994 og har siden skrevet en lang række romaner, digte og noveller. Hun tilbragte som barn tre år i Afrika og er vokset op i et bofællesskab i Hillerød. Hun har et skarpt blik for den måde, samfundsudviklingen slår ind i familielivet på, og har med sin ’Køgekrønike’ i 6 bind skildret udviklingen fra Anden Verdenskrig til nu. Senest har hun udgivet romanen ’Bjørnen’ (2018). Guldager er cand.phil. i dansk og har gået på Forfatterskolen. Svend Brinkmann (f. 1975) er psykologiprofessoren, der udfordrer den positive psykologi og selvhjælpsindustrien. Han taler tidsånden midt imod med sin opfordring til ikke at vende blikket indad, men udad mod omgivelserne og tage nejhatten på som forsvar mod alle dem, der kræver forandring og omstilling. Bestselleren ’Stå fast’ er udkommet på engelsk under titlen ’Stand Firm’, så det brinkmannske budskab om fællesskab i stedet for individualistisk selvrealisering som vejen til det gode liv har for længst begivet sig på rejse rundt i verden. Svend Brinkmann har siden 2012 været fast anmelder på Politiken af faglitteratur om psykologi med mere. Læs alle de tidligere ’Moderne mennesker’-klummer her. Vis mere

Ved morgenbordet studerer jeg kalorieindholdet i produkterne. Der er mål for, hvor mange kalorier man bør indtage, og hvor mange der bør komme fra sukker. Hvis det er weekend, løber jeg en tur. Jeg har en app, der måler antallet af kilometer, gennemsnitsfarten og den estimerede forbrænding. Jeg kan konkurrere mod andre, der har den samme app. Jeg har rekorden som ’King of the Mountain’ på en enkelt stigning. Jeg har også en stressmåler på telefonen. Jeg plejer at være i det gule felt.

Hvis det er hverdag, siger jeg farvel til børnene, før de skal i skole. De får målt deres præstationer i nationale tests, og vi ved, hvilket kvartil de ligger i i forhold til klassekammeraterne og landsgennemsnittet. Skolens gennemsnitsresultat er også målt og offentliggjort på hjemmesiden, så skolen kan konkurrere med naboskolerne. Det gør ungdomsuddannelserne også. Hvem har den bedste løfteevne? Hvilket gymnasium skal børnene mon gå på engang – måske det med det højeste karaktergennemsnit?

Når noget kan måles, bliver det hurtigt genstand for optimering og konkurrence. Ikke bare på arbejdet, mellem forskere eller nyhedsjournalister, men også private ting som søvn, sex og velvære bliver optimeringsfænomener

I min indbakke ligger en mail med en glædelig nyhed: Min universitetsarbejdsplads meddeler mig, at universitetet nu er kravlet op blandt de bedste 200 i verden – målt på 13 parametre. Min egen arbejdsindsats bliver også målt: Hvor mange videnskabelige artikler skriver jeg? Hvor mange gange citeres de? Hvilken impact factor har tidsskrifterne? Jeg bliver mismodig over al den måling og skriver en kritisk opdatering om det på de sociale medier. Jeg holder et vågent øje med, hvor mange likes den får.

Alt gøres op i talværdier

Der er meget andet, jeg måler. Men eksemplerne her må være nok til at bekræfte, at jeg – som vel de fleste andre – er borger i det, sociologen Steffen Mau kalder »det metriske samfund« (i en engelsk bog af samme navn, ’The Metric Society’).

Mau analyserer konsekvenserne af tidens »kvantificeringskult«, hvor alt skal gøres op i talværdier. En konsekvens er, at vores almindelige begreber om værdi og status forandres. Kvalitative vurderinger af indhold erstattes i stigende grad af kvantitativ optælling af forekomster. For eksempel bliver en forsker på et moderne universitet stadig oftere vurderet på antallet af publikationer, citationer og hjemtagne bevillinger snarere end på det videnskabelige indhold, der skabes. En nyhedshistorie i en avis bliver tilsvarende tilskrevet værdi på antal klik og likes og ikke kun på dens kvalitative indhold. Og så videre.

En anden konsekvens er en universalisering af konkurrencen. Når noget kan måles, bliver det hurtigt genstand for optimering og konkurrence. Ikke bare på arbejdet, mellem forskere eller nyhedsjournalister, men også private ting som søvn, sex og velvære bliver optimeringsfænomener.