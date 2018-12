Katrine Marie Guldager: Hvis familiejulen går dig på nerverne, så træk dig! Eneste problem: Jeg har selv prøvet, og det duede bare ikke

For nogle repræsenterer julen et svært, næsten uløseligt dilemma: Vil du helst bide tænderne sammen og deltage i noget, der for dig er rent skuespil? Eller vil du hellere melde afbud og sidde helt alene? Grundlæggende synes jeg, at det er godt, at der bliver talt højt om svære familierelationer i disse år, skriver Katrine Marie Guldager i denne klumme.

For flertallet er julen heldigvis lykkelig højtid, og jeg er helt sikkert ikke den eneste, der elsker alle julens gentagelser, lyset og sangene. Det skal være ligesom sidste år!

Men for nogle repræsenterer julen et svært, næsten uløseligt dilemma, for hvad vil du helst: bide tænderne sammen og deltage i noget, der for dig er rent skuespil? And med løgn, sovs med fortielser? Eller vil du hellere melde afbud og sidde helt alene? Eventuelt være den mærkelige tante i en anden familie som har inviteret dig af ren og skær medlidenhed?

Klumme Moderne mennesker ’Moderne mennesker’ er Politiken Kulturs klumme om at være menneske i tiden. Den skrives på skift af forfatter Katrine Marie Guldager og professor og forfatter Svend Brinkmann. Katrine Marie Guldager (f. 1966) debuterede i 1994 og har siden skrevet en lang række romaner, digte og noveller. Hun tilbragte som barn tre år i Afrika og er vokset op i et bofællesskab i Hillerød. Hun har et skarpt blik for den måde, samfundsudviklingen slår ind i familielivet på, og har med sin ’Køgekrønike’ i 6 bind skildret udviklingen fra Anden Verdenskrig til nu. Senest har hun udgivet romanen ’Bjørnen’ (2018). Guldager er cand.phil. i dansk og har gået på Forfatterskolen. Svend Brinkmann (f. 1975) er psykologiprofessoren, der udfordrer den positive psykologi og selvhjælpsindustrien. Han taler tidsånden midt imod med sin opfordring til ikke at vende blikket indad, men udad mod omgivelserne og tage nejhatten på som forsvar mod alle dem, der kræver forandring og omstilling. Bestselleren ’Stå fast’ er udkommet på engelsk under titlen ’Stand Firm’, så det brinkmannske budskab om fællesskab i stedet for individualistisk selvrealisering som vejen til det gode liv har for længst begivet sig på rejse rundt i verden. Svend Brinkmann har siden 2012 været fast anmelder på Politiken af faglitteratur om psykologi med mere. Læs alle de tidligere ’Moderne mennesker’-klummer her. Vis mere

Det kan virke som et let valg for nogle: Bliv dog frivillig i stedet!

Men sidder man med familieknuden, og det utrolig ambivalente i, at man gerne vil være sammen med nogle mennesker, man dybest set ikke kan holde ud, ja, så er det pest eller kolera. Så står den på julesorg og kærlighedsskuffelse. Så bliver hele december måned let én lang tunnel af dårlige nerver, og selv de mindste valg omkring julen bliver så besværlige.

Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan man kommer ud af denne juleknude, hvis man først er kommet ind i én, for det er ikke så let, som det lyder. Måske er det en god idé at melde sig ud, trække sig væk, for alle konflikter, nye og gamle, lever ikke længe, hvis den ene part ikke er til stede. Og her taler jeg ikke om, at man ikke først skal forsøge at være large, det skal man bestemt.





Hvis man vil holde jul med andre, familie eller fremmede, skal man som det første opgive alle ultimative krav, for det skal man altid, når man møder andre mennesker. Jul eller not jul.

Jeg kan huske, at jeg havde en mandel, og også to gaver med hjemmefra, som jeg åbnede i højtidelig stemning, efter at jeg havde afsunget en halv salme

For et par år siden var der ifølge en Megafonmåling 23 procent, der holdt en jul, de egentlig ikke brød sig om, og fred med det. Julen er også et kompromis, og uden evnen til at indgå et kompromis ville der ikke være meget fællesskab i denne verden. Ryk en balle, så er der plads til alle, siger man i børnehaven, og det er ikke kun en opfordring til, at man rykker sig rent fysisk, nogle gange må man også rykke sig lidt med hensyn til traditionerne.

Men hvis det ikke duer? Ja, så er mit råd, at man skal trække sig. Det eneste problem med det råd er, at jeg selv har prøvet det, og det funkede bare overhovedet ikke.

Alene-jul i Afrika

Således tog jeg engang til Afrika i den forventning, at jeg nok ville møde nogen at fejre jul med undervejs. Det skete bare ikke.

Til sidst befandt jeg mig helt alene ved Lake Kariba på grænsen mellem Zambia og Zimbabwe. Eftersom det var regntid, var telefonpælene lagt ned. Ingen kontakt til omverdenen. Med min neglesaks klippede jeg lidt julepynt, som jeg hængte op på et lille træ ved terrassen. Mit ønske om mælk og fløde til risalamanden fremkaldte kun en hånlig latter fra byens eneste købmand. Mælkeprodukter på landet i Afrika! Ris kunne jeg få. Ingen flæskesteg, madam. I stedet købte jeg lidt frossen kylling, som jeg lagde til optøning i solen. Hvor ellers?

Jeg kan huske, at jeg havde en mandel, og også to gaver med hjemmefra, som jeg åbnede i højtidelig stemning, efter at jeg havde afsunget en halv salme. På det tidspunkt var mit næsten optøede kyllingestykke blevet bortført af en sulten kat.

Om natten, da det tordnede så voldsomt, at det var umuligt at sove, lovede jeg mig selv, at jeg aldrig igen ville fejre jul alene.

Derfor ved jeg ikke rigtig, om jeg vil anbefale det. Men grundlæggende synes jeg, at det er godt, at der bliver talt højt om svære familierelationer i disse år. Det gør dem lettere at leve med, få løst op eller forlade.

Selv holder vi jul med et vennepar i år. Det kan man jo også. Så længe ingen sidder ufrivilligt alene.