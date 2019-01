Der var både vrede, R&B og sexpositiv harpehealing, da Vega endnu et år gav scenen til nye musiktalenter

Foto: Anders Rye Skjoldjensen Koncerter til 'Vegas Udvalgte'. Her artisten: Boundaries Lucia Odoom anmelder.

Den mest udadvendte koncert til årets Vegas Udvalgte blev leveret af Selma Judith. Hun sad på scenen alene med sin harpe og sang:

»I’m feeling sexual, so we should be sexual«.

Koncerten bød på sexpositive sange, til tider med corny guitarsoloer. Selma Judith fyldte hele scenen og viste under sange som ’Kind of Lonely’ og ’Inner Thigh’, at hun helt klart ikke bliver til at komme uden om i år, som en særlig musikalsk sexolog i dansk musik. Pas på, Joan Ørting.

Duggen blev siddende på ruderne, da den danske R&B-sangerinde Bette spillede aftenens sidste koncert. Det var forfriskende med danske, klokkeklare tekster og sofistikeret elektronisk lyd. Bette havde publikum i sin hule hånd. Især under ’Darling’ viste hun, at hun har opdateret dansk R&B, som den lød, da Karen og Szhirley var R&B-pionerer, der gav modersmålet sul og bling på bagdelen.