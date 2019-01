Forfatterskolens whistleblowerundersøgelse fik 43 indberetninger om grænseoverskridende adfærd, 11 personer blev udpeget som krænkere, nogle af dem var skolens ledere. Bestyrelsesformanden fortryder ikke, at hun fyrede rektor i oktober.

Hvad er der egentligt foregået på Forfatterskolen? Luften over den lille skole midt i København havde været tyk af rygter længe, og i oktober måned sidste år satte 55 forfattere deres navne under et brev, der var stilet til skolens bestyrelse.