Katrine Marie Guldager: Har Lars Løkke selv kødfri dage? Er det noget, han vil opfordre til? Du godeste, hvor kunne han blive populær

Da jeg var ung forfatter, fik jeg engang et lift af Ib Michael. Han havde lige købt sig en spritny Alfa Romeo og kom og hentede mig standsmæssigt på privatadressen. Det var november. Det regnede.

Af grunde, jeg ikke længere husker, var vi nødt til at gøre et stop på motorvejen. Vi kørte ind til siden, vi steg begge ud. Det var noget med bagagerummet, der skulle åbnes. Det regnede kraftigt, og jeg kan huske, at Ib Michael, netop da bagagerummet klappede op, nærmest råbte mod Gud i himlen: »Hvorfor skal det være sådan?«.

Jeg var overrasket over dette pludselige følelsesudbrud. Jeg var ikke særlig opmærksom på årstidernes skiften, men det er jeg nu.

I lighed med mange andre danskere bliver jeg, om ikke regulært depressiv, så lettere mismodig, når solen er væk. Ja, jeg ved godt, at jeg ikke selv er uden skyld: Jeg har ikke trænet nok, jeg har ikke spist mørkegrønne grøntsager, og jeg mangler helt sikkert nogle vitaminer et eller andet sted i kroppens dyb.

Min mand har allerede sagt, at jeg bare kan tage til Thailand med Ib Michael. Faktisk har jeg allerede spurgt Ib Michael, om jeg ikke kan få en hytte ved siden af hans.

Og det kan jeg!

Det er fællesskabets løsninger, jeg savner. Ja, fællesskab i det hele taget

Alligevel kommer jeg aldrig af sted. For det første er der det med klimaregnskabet, og børnene, som jeg vil savne. For det andet vil jeg kunne tåle den mørke tid. Jeg nægter at være på evig flugt til solrige destinationer. Derfor er jeg er begyndt at vinterbade og gå lange ture i regnen, ja, jeg opsøger nærmest alt, hvad der er mørkt og koldt og væmmeligt.

I øvrigt er jeg jo langtfra den eneste, der bliver mismodig her om vinteren, faktisk lider utrolig mange mennesker i den vestlige verden af regulære behandlingskrævende depressioner. Så mon ikke det har en hel del at gøre med måden, vi lever på? Både sommer og vinter.

Mon ikke det har en hel del at gøre med, at vores samfund bygger på de forkerte værdier (nej, vi bliver ikke lykkeligere af at arbejde mere, tjene mere, forbruge mere, pløje Facebook igennem og svigte vores nærmeste).

Depression har at gøre med, at vi lever i et samfund, hvor vi har mistet troen på fremtiden.

Den depressive spørger sig selv: Hvad er meningen? Hvorfor skal jeg dog leve? Hvad er formålet (nej, formålet er ikke at skændes på Twitter, lade sig friste af latterlig clickbait og larme så meget, at man overdøver sig selv)?

Og hvor kunne det egentlig være fedt, hvis vi bare en gang imellem havde politikere, der også havde en fælles positiv vision for samfundet, noget, vi alle kan stræbe efter.

I vores tid er politikere jo blevet sådan nogle, der strikker komplicerede reformer sammen af modsatrettede viljer, og jeg er sikker på, at det er svært. Men engang var politikere også sådan nogle, der havde visioner! Engang var de så lykkeligt fri for spindoktorer, at de kom til at sige, hvad de mente. Engang havde man en følelse af, at politikerne stod på mål for vores fælles humanistiske værdier.