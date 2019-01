Hvis formanden for Forfatterskolen mener, at resultaterne af whistleblowerundersøgelsen er »bestyrtende«, bør der foretages en uvildig undersøgelse af indberetningerne. Ellers bliver fortiden ved med at spøge, skriver Mette Davidsen-Nielsen i denne kommentar.

FOR ABONNENTER

I onsdags udtalte formanden for Forfatterskolens bestyrelse, Bodil Marie Stavning Thomsen, til Politiken at, »det var nok det, vi forventede, men … Det er alligevel bestyrtende, at der har været så grænseoverskridende en adfærd kontinuerligt over alle de år«.