Forfatterskolen lover minister at holde rektor i kort snor

Efter krisemøde siger kulturministeren, at Forfatterskolen har været præget af »meget, meget dårlig kultur«. Skolens bestyrelse vil have bedre kommunikation fra den næste rektor.

Den næste rektor på Forfatterskolen kommer til at se mere til sin bestyrelse, end forgængerne har gjort. Det står klart, efter at skolens bestyrelse fredag var til møde med kulturminister Mette Bock (LA), der havde bedt om at blive orienteret om forholdene på den skandaleramte kunstskole.

Forfatterskolens bestyrelse fyrede i oktober rektor Jeppe Brixvold og iværksatte samtidig en undersøgelse, der skulle vise, om der er foregået sexchikane og krænkelser på den lille skole i København.

Undersøgelsen modtog 43 indberetninger om episoder sket på skolen i perioden 1989-2018. I 27 af sagerne var det en af skolens rektorer, som blev beskyldt for at have krænket nuværende eller tidligere elever.

Derfor havde Mette Bock bedt skolens ledelse om at møde i ministeriet for at fortælle, hvordan man vil skabe en ny kultur på skolen, og sådan en er tiltrængt, mener kulturministeren:

»Hvis du kigger på, hvad der er foregået de senere år, må man bare sige, at det ikke har været godt nok. Man kan jo ikke sige, at den her skole er blevet drevet godt, når der er foregået de ting, som er foregået gennem de seneste mange år«.

På mødet gav Forfatterskolens bestyrelsesformand, Bodil Marie Stavning Thomsen, et bud på, hvordan bestyrelsen vil stramme grebet om skolen, der normalt har 5 ansatte og 12-15 elever.

Rektor fulgte ikke regler

Siden fyringen af Jeppe Brixvold er det kommet frem, at han som ny rektor i 2015 var med til at ansætte en underviser, der var blevet bortvist fra skolen 5 år tidligere, fordi læreren havde krænket en elev på en studietur. Det forhindrede ikke Brixvold i at hyre manden igen, og det skete, uden at rektor orienterede skolens bestyrelse om beslutningen.

Og da læreren i 2016 igen gik amok på en studietur, denne gang på en elev fra den svenske forfatterskole, undlod Brixvold at fortælle bestyrelsen, hvad der var foregået.

Da et medlem af bestyrelsen alligevel hørte om sagen fra anden side i 2018, kostede det Jeppe Brixvold en påtale, der faldt, samtidig med at han fik en advarsel for at have brudt skolens regler om indtagelse af alkohol og rusmidler.

Derfor var forholdet mellem bestyrelsen og rektor allerede belastet, da 55 forfattere i oktober skrev til skolens bestyrelse og bad om en uvildig undersøgelse, der skulle vise, om der var foregået chikane og krænkelser på skolen.

Brevet satte gang i skandalen og den efterfølgende oprydning. I øjeblikket er underviser og forfatter Ursula Andkjær Olsen konstitueret rektor, men i løbet af foråret skal bestyrelsen finde en ny permanent leder til Forfatterskolen og definere den daglige leders opgaver.

En af dem bliver at fortælle bestyrelsen mere om, hvad der sker på skolen, siger bestyrelsesformanden Bodil Marie Stavning Thomsen:

»Vi skal have styrket den helt almindelige rapportering, som ikke er foregået efter de retningslinjer, der er. Der står allerede, at man skal orientere os, det er bare ikke blevet gjort«.

Du forventer at få mere at vide af den næste rektor?

»Det vil jeg bestemt mene, for man kommer ikke ud af det her uden at lave en beskrivelse af, hvad vores forventninger er. Det er en almindelig ledelsesopgave, som ikke har været varetaget, som den burde have været«.

Ifølge bestyrelsesformanden vil der blive ændret på fordelingen af opgaver mellem rektor, som er en udøvende forfatter, og skolens administrative leder: