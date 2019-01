Er der liv i rummet? Eller i det mindste i amerikansk kunstners rumskulptur?

Rumkunst. Budgetstriden, der lammede det amerikanske statsapparat i 35 dage og betød, at 800.000 medarbejdere ikke fik udbetalt løn, har ikke kun haft betydning på landjorden. Faktisk kunne den mærkes helt ude i rummet, hvor kunstneren Trevor Paglens værk ’Orbital Reflector’ har været i kredsløb, siden det blev sendt afsted med Space X Falcon 9-raketten 3. december, skriver New York Times.

Meningen var, at værket, som er en 30 meter lang kunststofballon overdækket med titandioxid, skulle være i kredsløb et par måneder, før det ville brænde op på sin vej mod jorden. Men nu er værkets fremtid uvis. For ballonen blev aldrig pustet op, og 22. december gik medarbejderne i Federal Communications Commission, der skulle stå for at give godkendelser, hjem på grund af nedlukningen af statsapparatet.

Og det bekymrer ballonens fader, Trevor Paglen:

»Hver gang satellitten bliver udsat for sollys, varmes hele ballonen op. Når den er i Jordens skygge, bliver den meget kold og trækker sig sammen. Hvis den proces får lov til at finde sted i for lang tid, kan det ødelægge elektronikken«, siger han til New York Times:

»Den er ikke designet til at leve til evig tid. Vi vil virkelig gerne have den pustet op«.

Hvem bestemmer i rummet?

Selv om det kan lyde banalt med en flad ballon, er det ikke så ligetil. Trevor Paglens ballon har krævet tre års arbejde og kostet omkring 1,5 millioner dollars svarende til lige under 10 millioner danske kroner.

Ideen med kunstværket, der er designet til at kunne ses fra jorden ved daggry eller tusmørke, er at undersøge, hvem der kontrollerer det ydre rum ved at kreere en satellit uden nogen militær eller kommerciel tilknytning. Satellitens eneste funktion er i bund og grund at være synlig.

Derfor er det ifølge Trevor Paglen også »ironisk«, at politik har sat kunstværket i fare.