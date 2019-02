Mutanterne har indtaget Arken: Der er stof til eftertanke, hvis du ikke kløjes i ækelheden undervejs

FOR ABONNENTER

Den yndige lille pige har rejst sig op i sengen og skal netop til at gengælde de kærtegn og knus fra ’Den velkomne gæst’, som også er værkets titel. Men denne gæst ligner langtfra menneskebarnet. I stedet for hænder og fødder har væsnet nemlig en form for lange, sammenvoksede kløer, mens den spinkle krop er næsten dækket af pels.