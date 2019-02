Svend Brinkmann: Henrik Dahl spurgte mig engang: »Hvem er 'vi', Svend Brinkmann?«. Her er mit svar

Når der hvert år er nytårskavalkader med tilbageblik på ’året, der gik’, indgår ofte et element, som kaldes ’dem mistede vi’. Det er rørende, men hvem er ’vi’ egentlig i den sammenhæng? Det er selvfølgelig et nationalt vi, når det er personer som prins Henrik, Benny Andersen eller Kim Larsen, der mindes. Men der sniger sig også typisk afdøde fra den store verden ind. I 2018 mistede vi for eksempel også Kofi Annan samt både Barbara og George Bush senior. Så er det ikke længere bare et dansk vi, men et større vi – måske endda et fællesmenneskeligt vi – der appelleres til.

Jeg er interesseret i dette store vi, der ellers har fået trange kår. Nationale bevægelser har fået vind i sejlene og har afløst begejstringen for globaliseringen. Grænsehegn og -bomme sættes op med henblik på beskyttelse af partikulære folks interesser snarere end menneskehedens som sådan. Ultimativt fører det til en afvisning af ideen om menneskerettigheder, for eksempel hos Søren og Marie Krarup, der har kaldt menneskerettighederne »moderne kætteri«.

Klumme Moderne mennesker ’Moderne mennesker’ er Politiken Kulturs klumme om at være menneske i tiden. Den skrives på skift af forfatter Katrine Marie Guldager og professor og forfatter Svend Brinkmann. Katrine Marie Guldager (f. 1966) debuterede i 1994 og har siden skrevet en lang række romaner, digte og noveller. Hun tilbragte som barn tre år i Afrika og er vokset op i et bofællesskab i Hillerød. Hun har et skarpt blik for den måde, samfundsudviklingen slår ind i familielivet på, og har med sin ’Køgekrønike’ i 6 bind skildret udviklingen fra Anden Verdenskrig til nu. Senest har hun udgivet romanen ’Bjørnen’ (2018). Guldager er cand.phil. i dansk og har gået på Forfatterskolen. Svend Brinkmann (f. 1975) er psykologiprofessoren, der udfordrer den positive psykologi og selvhjælpsindustrien. Han taler tidsånden midt imod med sin opfordring til ikke at vende blikket indad, men udad mod omgivelserne og tage nejhatten på som forsvar mod alle dem, der kræver forandring og omstilling. Bestselleren ’Stå fast’ er udkommet på engelsk under titlen ’Stand Firm’, så det brinkmannske budskab om fællesskab i stedet for individualistisk selvrealisering som vejen til det gode liv har for længst begivet sig på rejse rundt i verden. Svend Brinkmann har siden 2012 været fast anmelder på Politiken af faglitteratur om psykologi med mere. Læs alle de tidligere ’Moderne mennesker’-klummer her. Vis mere

Dette fokus på det partikulære ses også i de identitetspolitiske bevægelser, hvor særlige træk hos etniske, seksuelle eller religiøse grupper søges lagt til grund for politiske beslutninger. Tendensen findes både til venstre og højre, i ekstrem form hos for eksempel Generation Identitær, der vil beskytte det, de kalder den dominerende »etnokulturelle identitet«, som er det danske folks vi.

Ideen om et fællesmenneskeligt vi udfordres fra mange sider, men det er i mine øjne en udfordring, vi (der var det igen!) må og skal tage op.

For et par år siden blev en af mine bøger anmeldt af Henrik Dahl under overskriften ’Hvem er ’vi’, Svend Brinkmann?’. Jeg forsøgte nemlig i bogen at skrive om nogle alment menneskelige anliggender, men det vakte mistro. For hvem kan egentlig tillade sig at henvise til dette store vi i vore dage? Er det overhovedet længere muligt at tale til den fælles humanitet?

I næste måned udkommer den tyske sociolog Andreas Reckwitz’ nye bog på dansk, og den kommer til at hedde ’Singulariteternes samfund’. Reckwitz deler min bekymring over, at det singulære – det særlige og unikke – tildeles forrang i stadig flere sammenhænge på bekostning af det almene. Som vi ved fra Søren Kierkegaard, er det etiske nemlig at finde i det almene, fordi det etiske bunder i et syn på alle mennesker som lige i værdi og værdighed, alene fordi de er mennesker, og ikke fordi de har særlige egenskaber eller kendetegn. Måske risikerer vi at smide muligheden for en fællesmenneskelig etik væk, når vi negligerer det almene til fordel for det singulære?