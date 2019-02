Anmelderne anbefaler: Seriøst komediedrama fra den virkelige verdens racismebefængte sydstater, ny Hesselholdt-roman og indlevende singer-songwriter-historier

KIM SKOTTE OM FILM: Green Book. Instr. Peter Farrelly. Biografpremiere 21. februar.

Med Viggo Mortensen og Mahershala Ali i de to hovedroller har den fem gange Oscar-nominerede ’Green Book’ stærke kort på hånden. Men hvad med instruktøren Peter Farrelly? Der er trods alt noget af et hop fra ’Dum og dummere’ og ’Vild med Mary’ til et seriøst komediedrama fra den virkelige verdens racismebefængte sydstater.

JES STEIN PEDERSEN OM BØGER: Christina Hesselholdt: Virginia Is For Lovers. Udkommer 22. februar.

Christina Hesselholdts nye roman ’Virginia Is For Lovers’ er som ’Vivian’, den forrige, baseret på en virkelig historie fra USA tilsat en kraftig dosis fotografi. Ligesom Vivian Maier fra Chicago var en virkelig fotograf, er mordgåden i Hesselholdts nye udspil autentisk. Til gengæld er fortælleren Mr. Up Front – paparazzi-fotografen, der ubønhørligt som et rovdyr går tæt på folks liv – i den grad opdigtet. Litterært arbejder Hesselholdt enestående med virkelighedens gådefulde sprækker, og Mr. Up Front og alt, hvad han repræsenterer, udgør selv en gåde, man bør glæde sig til.

Foto: Peter Hansen: 'Sommermorgen på havet', 1903. Sophienholm

PETER MICHAEL HORNUNG OM KUNST: Peter Hansen & Martin Bigum – Det maleriske nu. Sophienholm. Åbner 23. februar.

Peter Hansen (1868-1927) var en af fynbomalerne og realist på naturens vegne ligesom Johannes Larsen, Fritz Syberg m.fl. Martin Bigum (født 1966) er i den grad sig selv, hovedsagelig selvlært og især påvirket af amerikanske tegneserier o.l. Figurative er de begge, men på forskellige epokers præmisser. Nu mødes de på Sophienholm i en såkaldt dialogudstilling, som Bigum oprindelig tilrettelagde for Faaborg Museum. ’Det maleriske nu’ er titlen på det møde, der begynder nu på lørdag og varer til 28. april.

LUCIA ODOOM OM BEAT: Julia Jacklin: ’Crushing’. Album ude 22. februar.

Den Melbourne-baserede singer-songwriter Julia Jacklin er en af de guitarspillende og alternative sangerinder, vi ikke kommer uden om i år. Hun er nemlig i besiddelse af en ganske indlevende og historiefortællende evne, som man ikke kan lade være med at læne sig ind til. Fredag lander opfølgeren til hendes debutalbum ’Don’t Let the Kids Win’ fra 2016, og som titlen indikerer, kredser ’Crushing’ om betagelser og hjertesorger. Jacklin udtaler selv, at albummet udspringer af alle de år, hun har turneret og samtidigt været i et kærlighedsforhold og i den fase aldrig var alene og i sin egen krop. Førstesinglen fra albummet bærer titlen ’Body’, hvor hun synger om at prøve at genvinde sin krop.