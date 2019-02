Ny reform: Teatre skriger på stabilitet frem for ny skov af puljer fra Borgen

Landets kulturpolitikere må holde op med at skære den samme kulturkage ud i mindre og mindre stykker, når de nu går til forhandlinger om en ny reform af scenekunsten.

Opfordringen kommer fra Louise Stenstrup, der er direktør for de danske teatres branche- og arbejdsgiverorganisation, Dansk Teater. Hun ser kritisk på ikke blot de senere års nedskæringer på kulturområdet, men også på den skov af små puljer og enkeltinitiativer på kulturområdet, den seneste finanslov føjer nye stammer til.

Fakta Teaterstøtte Danmark har omkring 310 teatre, hvoraf de 223 modtager støtte fra det offentlige via stat eller kommuner. Landets landets kommuner står her for små 280 mio. kr., mens staten lægger cirka 1,2 mia. kr. som direkte støtte og via refusion til kommunerne. Den største modtager af offentlig støtte er Det Kongelige Teater, som i 2017 modtog 517 mio. kr., mens alle landets egnsteatre uden for de store byer til sammenligning modtog 95 mio. kr.

»Der er behov for en reform, som rent faktisk styrker scenekunstområdet og ikke bare fordeler stadig mindre beløb på flere puljer, som der har været en tendens til de senere år«, siger Louise Stenstrup.

Når Christiansborg i dag fastsætter krav om minimumstilskud til landets egnsteatre, sker det netop for at sikre kvalitet i produktionerne lokalt, siger direktøren:

»Det princip kunne folketingspolitikerne med fordel også pålægge sig selv, når de nu for eksempel gerne vil have initiativer i socialt udsatte boligområder. Man får et politisk symbol snarere end teatermæssig kvalitet for pengene ved at uddele 100.000 kroner her og der, for det kan man ikke producere ret meget for«.

Man får et politisk symbol snarere end teatermæssig kvalitet for pengene ved at uddele 100.000 kroner her og der Louise Stenstrup, direktør, Dansk Teater

I et udspil sendt til Folketingets kulturordførere før forhandlingerne foreslår Dansk Teater, at nogle af landets større egnsteatre med støtte fra staten får adgang til at strække sig over flere kommuner som »regionale kraftcentre«. Regeringens omprioriteringsbidrag, som siden 2016 årligt har skåret 2 procent af også en række af landets større teatres budgetter, bør ifølge organisationen helt afskaffes.

En reform af scenekunstområdet har længe været på kulturminister Mette Bocks (LA) dosmerseddel, men udspillet, der oprindelig var forventet i efteråret, har ladet vente på sig. Imens er de igangværende forhandlinger på museumsområdet trukket i langdrag. Her har især en tilspidset diskussion om en mulig omfordeling af midler fra storbymuseer til provins sat dagsordenen. Teaterdanmark har ikke behov for en gentagelse af den konflikt, understreger Louise Stenstrup. Hun er i almindelighed tilfreds med den nuværende opdeling mellem blandt andre landsdelsscener, små storbyteatre, egnsteatre og så videre. Og i særdeleshed med den stabilitet, der ligger i de tre- og firårige aftaler om teatrenes økonomi. Flere skal dog have glæde af den stabilitet, mener teatrenes organisation. Også de mange projektteatre, som ikke spiller på en fast scene.

»De spiller en helt afgørende rolle for diversiteten og nyskabelsen i teaterudbuddet, især inden for børneområdet. De er der, hvor folk befinder sig, herunder i de udsatte boligområder, men har brug for at kunne fastholde deres engagement i længere tid. Det er meget svært, når de hele tiden skal søge etårige puljer«, siger hun.

Udspil i 11. time

Organisationen vil desuden have omlagt den nuværende ordning, hvor kommuner og institutioner får refunderet halvdelen af udgifterne til teateroptrædener på for eksempel landets folkeskoler.

»Den er så administrativt tung, at man risikerer, at den får kommuner til at droppe køb af børneteater. Der kan i dag gå helt op til halvandet år, før refusionen bliver udbetalt, og det giver altså ikke mening, at skoler, der gerne vil have børneteater, ikke får det, alene fordi systemerne er for bøvlede«, siger Louise Stenstrup.