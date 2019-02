Brinkmann: Var det postfaktuelle samfund bare endnu et af kloge-ågernes modeluner?

Forleden kom jeg til at tænke på, at det var længe siden, jeg havde hørt noget om det postfaktuelle samfund. For få år siden var begrebet ellers på alle oplyste borgeres læber. Det var efter Brexit og valget af Trump, og avisredaktører og kommentatorer stod i kø for at begræde tabet af fakta og viden til fordel for spin, følelser og fake news.

Jeg besluttede mig for at opsøge fakta og konsulterede derfor Infomedia, som indsamler og overvåger indhold fra alle danske medier. Jeg søgte på ’det postfaktuelle samfund’ og kunne se, at det kun var nævnt 47 gange i danske medier i 2018. Men hele 319 gange i 2017 og 387 gange i 2016. 2016 var tydeligvis begrebets jubelår, for i hele 2015 blev det kun nævnt 12 gange og kun 3 gange i 2014. Året forinden var det overhovedet ikke omtalt.

Det lader altså til, at det postfaktuelle samfund som begreb havde en særdeles kort levetid på blot et par år i 2016 og 2017. Det er selvfølgelig ikke første gang, at en samtidsbetegnelse slår hurtigt an, og især har alle ’post’-betegnelserne fyldt meget siden 1990’erne: det postindustrielle, postfordistiske, postmaterielle, postkapitalistiske, postmoderne, posthumane og altså postfaktuelle samfund – for blot at nævne nogle få eksempler. Kontrasten er stor til 1970’ernes samfundsdiskussioner, der ikke så meget var ’post’ (altså ’efter’) noget, men derimod ’imod’ noget. Det var jo antiårtiet fyldt med ord som antiautoritær og antikapitalistisk, og kritiske stemmer vendte sig dengang mod patriarkatet, storkapitalen og det borgerlige samfund.

I anti-tiden opfordredes til modstand og oprør. I en post-tid konstaterer man i højere grad med resignation, hvordan noget er blevet. Med anti er man deltager, med post er man tilskuer

Generationer af elever på ungdomsuddannelserne og studerende på universiteterne har siden måttet lære sig de til enhver tid gældende samfundsbegreber. Mellem anti-årene og post-årene var endda en kort periode med senkapitalisme og senmodernitet, der fortsat er i brug i dag. Men hvad er denne eksplosion i samfundskarakteristikker på få årtier mon udtryk for?

En hel del har nok med den almindelige sociale acceleration at gøre. I takt med at forskellige sociale processers hastighed øges, opstår et behov for nærmest konstant genbeskrivelse af samfundsudviklingen. I det lys er det næppe tilfældigt, at anti-begreberne fra 1970’ernes modkulturer afløstes af de mere flegmatiske og ironiske post-begreber fra 1990’erne, hvor man måske ikke oplevede det samme behov for at bekæmpe noget længere. I anti-tiden opfordredes til modstand og oprør. I en post-tid konstaterer man i højere grad med resignation, hvordan noget er blevet. Med anti er man deltager, med post er man tilskuer.

Det postfaktuelle blev så sidste skud på den stamme, hvor det kunne konstateres, at medierne nu var fulde af spin, fordrejninger og fake news. Man kunne også have kaldt det antioplysning eller antiliberalisme, hvis man ville tolke det ud fra Donald Trumps eller Nigel Farages ståsted som folkets modstand mod eliternes sandheder. Men hvorfor fik begrebet så den ekstremt korte levetid?