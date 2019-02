Time's Up-direktøren siger op, efter hendes søn er blevet anklaget for seksuelt overgreb

Lisa Borders sagde sit job op i bevægelsen Time’s Up, der kæmper for ofre for sexovergreb, efter hendes søn var blevet anklaget for det samme.

18. februar sagde den amerikanske direktør for bevægelsen Time’s Up, Lisa Borders, pludselig op.

Bevægelsen, der kæmper for ofre for seksuelle overgrebs rettigheder, blev startet 1. januar 2018 med massiv støtte fra Hollywood-kendisser i kølvandet på sagen om overgreb fra filmmogulen Harvey Weinstein og #MeToo-bevægelsen.

I dag forklarer Time’s Up i en post på Instagram, hvorfor Lisa Borders sagde op. Det gjorde hun, fordi hendes søn er blevet anklaget for selv at have begået et overgreb.

»Fredag informerede Lisa Borders Time’s Ups ledelse om, at anklager om et seksuelt overgreb mod hendes søn var blevet bragt frem i et privat forum. Inden for 24 timer traf Lisa den beslutning at trække sig som præsident og administrerende direktør for Time’s up, og vi var enige i, at det var den rigtige beslutning for alle involverede«, hedder det indledningsvis i Instagram-posten, du kan læse i sin helhed nedenfor.

Da Borders sagde op, forklarede hun mindre specifikt, at hun forlod posten, fordi hun havde familiære forhol,d hun blev nødt til at vie sin tid til.

Hendes opsigelse bliver allerede nu mødt med kritik på blandt andet Twitter, hvor flere brugere undrer sig over, at Borders siger op på grund af noget, hendes søn angiveligt har gjort.

Blandt de kritiske røster er blandt andre Richard Painter, advokat og tidligere chef for den etiske afdeling i Det Hvide Hus under George W. Bush: