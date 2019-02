Politiet fandt den i skraldespand: 22-årig dømt for at stjæle royal skat i Sverige

4,5 år bag tremmer venter en 22-årig mand, efter han har tilstået at have stjålet kronjuveler til en værdi af 45 millioner danske kroner fra en svensk kirke.

Det skriver AP.

Tyveriet fandt sted 31. juli sidste år fra Strängnäs kirke cirka 100 kilometer vest for Stockholm, og myndighederne har siden ledt efter tyvekosterne.

5. februar dukkede den royale skat bestående af to kongekroner og et rigsæble så op i en skraldespand nord for den svenske hovedstad.

Den 22-årige var på det tidspunkt allerede mistænkt for tyveriet, og på kronjuvelerne fandt politiet da også den unge mands dna.

Da anklagemyndigheden fremlagde, at hans dna var fundet på genstandene, valgte han at tilstå tyveriet.

Han blev også kendt skyldig i at forsøge at stjæle tre andre royale effekter fra kirken til en værdi af 26,5 millioner danske kroner.

Det har tidligere været fremme, at vidner så to mænd flygte fra kirken i en motorbåd, men den 22-årige har ikke villet be- eller afkræfte, om der var nogen medskyldige.

To mænd på henholdsvis 24 og 26 år har dog tidligere været tilbageholdt. En af dem er mistænkt for at have smidt tyvekosterne i skraldespanden, hvor de blev fundet.

Kronjuvelerne stammer fra 1611 og tilhørte Kong Carl IX og hans kone dronning Christina.

ritzau