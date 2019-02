Oscar-vinder i racismekritik: »Green Book... Prøv med White Pages«

Peter Farrellys ’Green Book’ modtager prisen for bedste film ved nattens Oscar-show. På de sociale medier bliver filmen kritiseret for at have misforstået USA’s racehistorie.

Green Book løber med Oscar-showets hovedpris for bedste film samt prisen for bedste originale manuskript.

I takketalen kaldte instruktøren Peter Farrelly ’Green Book’ for en film om at elske hinanden trods forskelligheder og om at indse, at vi alle sammen er mennesker.

Det lyder jo alt sammen meget godt, men det er netop de forskelligheder, der får kritik for at være tilbageskuende og ensporede.

»Green Book... Prøv med White Pages«, lyder en af reaktionerne på Twitter.

Green Book? More like the White Pages pic.twitter.com/DjO2dmVnqH — Ira (@ira) 25. februar 2019

Filmen, der har danske Viggo Mortensen på rollelisten, er en roadmovie, der handler om venskabet mellem en hvid chauffør og en sort musiker. Filmen følger de to gennem et USA i 1962, der er plaget af racisme. Green Book har flere gange mødt kritik for at have et tilbageskuende syn på racehistorien i USA. Og denne kritik går nu igen på Twitter, efter filmen løb med flere priser ved nattens Oscarshow, der blev holdt for 91. gang.

Filmkritikeren for Los Angeles Times, Justin Chang, kalder filmen for den værste vinder i 100 år.

»Den reducerer end lang og barbarisk historie om racisme i USA til et problem, en dramatisk ligning, der sagtens kan løses. Green Book er en skamplet«, skriver Justin Chang i sin anmeldelse af ’Green Book’.

Flere sammenligner filmen med den tidligere Oscar-vinder ’Crash’, der også omhandler racemodsætningen i Los Angeles. Crash mødte også stor kritik for ikke at forstå racismehistorien i USA.

Forfatter Keith Boykin er også utilfreds med filmen og efterspørger større anerkendelse af film, der handler om raceproblemerne frem for feel good-film, der skal gøre debatten spiselig for et hvidt publikum.

GREEN BOOK is the worst best picture Oscar winner in more than a decade. https://t.co/JpS2zTp2EJ — Justin Chang (@JustinCChang) 25. februar 2019

Green Book møder også kritik for at have for mange hvide skuespillere på setlisten. Alligevel gik Oscaren for bedste mandlige birolle til Mahershala Ali, der spiller sammen med Viggo Mortensen.

We have made enough movies about how a white person was nice in the sixties. — Guy Branum (@guybranum) 19. november 2018