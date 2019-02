Efter skandalerne om voldtægt og overgreb bag Nobelprisen: Sara Danius forlader ufrivilligt sin stol i Det Svenske Akademi

Sara Danius, kvinden, der førte ordet, når Nobelprisen i Litteratur skulle uddeles, forlader sin stol i Det Svenske Akademi.

Det skriver Det Svenske Akademi i en pressemeddelelse. Danius bekræfter over for svenske medier.

I en pressemeddelelse sendt til det svenske nyhedsbureau TT forklarer Sara Danius, at hun for få dage siden tilbød at komme tilbage som permanent sekretær, når den nuværende sekretær går af på grund af alder.

»Jeg fik nej tak«, skriver Danius.

Grunden til, at Sara Danius overhovedet har været udelukket fra Det Svenske Akademi, er en dyb intern konflikt i Akademiet, der drejer sig om håndtering af en sag om seksuelle overgreb. Den fransk-svenske kulturpersonlighed Jean-Claude Arnault er blevet dømt til to et halvt års fængsel for to voldtægter, et forhold, som flere medlemmer i Nobelkomiteen kendte til på den ene eller anden måde. Arnaults kone, Katarina Frostenson, sad selv i Det Svenske Akademi.

Hun er senere blevet tvunget til at gå. Sara Danius har været sendt på pause fra Akademiet siden april måned, men pausen bliver altså nu permanent.

»Jeg har besluttet mig for at forlade min stol i Det Svenske Akademi, stol nummer syv, som engang blev beklædt af den første kvinde, der blev valgt ind i Akademiet, Selma Lagerlöf. For mig har det været en ære at få lov til at sidde på den stol«, skriver hun.

»Det Svenske Akademi har vurderet, at der har været saglige grunde til at afsluttet Sara Danius’ sekretærskab på forhånd. Det har resulteret i ophidset polemik og sammenblanding af forskellige spørgsmål. Det Svenske Akademi undskylder Sara Danius for hendes del i dette«, skriver Akademiet.

Konflikten i Det Svenske Akademi har betydet, at der ikke blev uddelt en nobelpris i litteratur i 2018. Det er endnu ikke afgjort, om der bliver uddelt en pris i år.