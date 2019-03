Solen stiger anderledes op på tysk, men smukt lyder det

Korværket ’Elverskud’ er nationalt arvesølv, og emnet for komponisten Niels W. Gades musik er kernedansk, for handlingen er taget fra en dansk folkevise. Hr. Oluf skal giftes, og hans brud er bly og blond. Men ude i skoven ved Elverhøj drager en anden kvinde ham, og hendes hår er gnistrende sort.











Niels W. Gade: Elverskud. Sophie Junker, Ivonne Fuchs, Johannes Weisser, DR Vokal­Ensemblet og Concerto Copenhagen. Dirigent: Lars Ulrik Mortensen. Dacapo.

Elverhøj repræsenterer de farlige drifter, som Oluf opsøger om natten. Da han vender hjem til gården og sin lyse brud næste morgen, er han en dødsmærket mand, og ’Elverskud’ slutter med, at ridder Oluf dør i sin mors arme. Hun havde rådet sønnen fra at gå på elverskud, men han kunne ikke holde sig fra elverpigen.

Elskere af klassisk kormusik kender ’Elverskud’ med dansk tekst. Men Gade gjorde sin ungdomskarriere i Tyskland, nærmere bestemt i Leipzig, hvor komponistkollegaen Mendelssohn var den lokale musikkonge, og hvad de færreste har vidst, er, at ’Elverskud’ allerede dengang i 1850’erne blev oversat til tysk og siden oven i købet til både engelsk og fransk.

Musikken, vi ellers tænker på som meget dansk, fik stor succes så langt væk som i Mellemøsten, USA og Rusland, og da 200-året for Gades fødsel skulle fejres i 2017, skete det med en opførelse af ’Elverskud’ i den tyske udgave, hvor værket hedder ’Erlkönigs Tochter’.

Det skulle markeres, at Gade var mere end bare en dansk komponist, og resultatet er en indspilning, hvor historiske instrumenter hos et lille orkester – Concerto Copenhagen under ledelse af Lars Ulrik Mortensen – trækker nye, slanke klange ud af strygere, fløjter og horn, så det bevægelige kommer i centrum, og der kommer en ny intimitet over udtrykket. Sådan som det måske har lydt dengang i 1800-tallet. Det gælder ikke mindst i Hr. Olufs romance med de to kvinder, som slider hans hjerte itu.

DR’s korsangere er proffe og sætter konsonanterne fint på plads i den bølgende lette vokalsats, selv om man godt kan høre en minimal usikkerhed hist og her. For det er bare noget andet at synge denne musik på tysk end på dansk.

Uhyggeligt god elverpige

Den tyske version af ’Elverskud’ er allerede udkommet på vinyl, og nu fås den også på cd. Oluf synges ungdommeligt af Johannes Weisser, men der er noget spagt over hans fortolkninger, og man kan godt høre, at denne norske baryton ikke er tysk. Paradoksalt nok virker det, som om der ikke helt er ekspansionskraft nok i stemmen til de dramatiske udbrud i denne ellers netop ret intime indspilning.

Men i værkets rolige, måneskinsbelyste anden del er Weissers stemme perfekt – og så gør sopranen Sophie Junker sin entré som elverpigen, og med ét giver det mening, at værkets tyske titel er ’Elverkongens datter’.

Wow, hvor er hun dragende og uhyggelig på samme tid. Tror pokker, at hr. Oluf fascineres af sådan en sopran

For wow, hvor er hun dragende og uhyggelig på samme tid. Tror pokker, at hr. Oluf fascineres af sådan en sopran. Hun kaster sin forbandelse over ham, og så kommer det berømte korsted, leveret med smukt tilbageholdte horn: »Im Osten geht die Sonne auf«.