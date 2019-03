Amerikanerne tror, at kilder betaler journalister for omtale. Danskerne forstår medierne lidt bedre

Danskerne kan også have svært ved at skelne mellem journalistik og pr. Det er mediernes egen skyld, siger medieforsker.

Da jeg som spritny journalistpraktikant i 2004 var på en af mine første reportager for Politiken, handlede det om kystfiskere i Østersøen, og jeg var derfor taget med ud i mørket klokken 4 om morgenen på en lille kutter. Desværre var der en del bølger, og jeg hang ud over rælingen og kastede op det meste af turen.

Først da gik det op for mig, at jeg havde begået en fejl

Det tog fiskeren pænt – faktisk syntes han, det var så synd for mig, at han tilbage i havn forærede mig en velpolstret torsk, og jeg takkede og tog tilbage på redaktionen med en kæmpestor fisk i favnen, stadig lidt grøn i hovedet.

Først da gik det op for mig, at jeg havde begået en fejl. Journalister må ikke tage imod gaver fra deres kilder, da det kan påvirke den tilstræbte objektivitet – heller ikke en uskyldig torsk som plaster på søsyge-såret.

Hvis min oplevelse med fisken var foregået på et amerikansk medie, ville den have levet perfekt op til forventningerne og fordommene hos de amerikanske mediebrugere. I USA tror et flertal af befolkningen nemlig, at journalister kan købes og dermed potentielt påvirkes til at dække en sag på en bestemt måde. Det viser en ny undersøgelse foretaget af det amerikanske fagblad Columbia Journalism Review.

I undersøgelsen svarer hele 60 procent af de adspurgte amerikanere, at journalister bliver betalt af deres kilder ’af og til’ eller ’meget tit’.

»Mange folk ved simpelthen ikke, hvordan journalistik fungerer, og hvad relationerne mellem journalister og kilder er«, siger medieforsker på RUC Mark Ørsten.

»Der er god grund til at være bekymret, hvis folk tror, at det er sådan, det foregår. Så skal medierne ud og vise, at sådan hænger det ikke sammen«.

Men det kunne jo også være, at de adspurgte amerikaneres mistro var velbegrundet. Eksempelvis kom det i 2016 frem via netmediet Politico, at præsident Donald Trump under sin valgkamp samme år indgik en aftale med den konservative mediegruppe Sinclair – en virksomhed, der ejer hele 193 lokale og regionale tv-stationer i USA, flere af dem i vigtige svingstater. Handlen gik ud på, at journalisterne fik nem adgang til præsidentkandidaten, hvis han til gengæld blev behandlet blidt og uden kritiske kommentarer.

Mark Ørsten anerkender da også, at der har været historier fremme, der med rette har sat amerikansk journalistik i dårligt lys. Men han mener ikke, at det er retfærdigt som udgangspunkt at tro, er journalisterne er købt og betalt.

»Det kommer an på, hvilke medier man tænker på. I udgangspunktet er det godt at være skeptisk, men det ville være trist, hvis alle troede, at der altid foregår en slags handel med kilderne«, siger Mark Ørsten.

Danskerne klarer sig bedre

Lidt bedre står det til med danskernes forståelse af medierne, siger Mark Ørsten og henviser til en undersøgelse af danske nyhedsmedier fra 2018, han selv er medforfatter på.

Her kunne 74 procent af de adspurgte danskere helt korrekt udpege DR som det medie, der var uafhængigt af reklamer (de andre valgmuligheder var CNN, B.T., Metroxpress og ’ved ikke’).

Dette var en væsentlig højere succesrate end svarene i 18 andre europæiske lande, hvor de adspurgte havde fået et lignende spørgsmål, så Mark Ørsten vurderer, at danskernes såkaldte medie-literacy, altså evne til at aflæse medierne, er ganske høj.