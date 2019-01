Trump dominerer: De amerikanske medier nævner Trump dobbelt så meget, som de nævnte Obama

I morgen er det to år siden, Donald Trump satte sig for bordenden i Det Hvide Hus. Siden har han også vundet kampen om pladsen i medierne, og en ny undersøgelse viser, at præsidenten optræder i en femtedel af det redaktionelle indhold i førende amerikanske aviser. Det er dobbelt så meget som forgængeren Barack Obama – og et demokratisk problem, mener forskere.

Nye tider i West Wing – men Trump holder fast i nedlukning’. ’Tag Trump-Rusland-quizzen’. ’Huaweis sky stifter afviser spionage og roser Trump’. ’Det bedste fra Late Night: Trump tweeter om ’Hamberders’.

Sådan ser et udsnit af overskrifterne på The New York Times’ hjemmeside ud en tilfældig eftermiddag i denne uge.

Og selv om der er mange andre historier, når man scroller ned over netavisen på en nyhedsdag uden markante politiske udviklinger, fylder artikler, som på den ene eller den anden måde handler om Donald Trump, en hel del. Øjebliksbilledet er ikke noget særsyn.

Trump sælger, det er utvivlsomt. Men det enorme fokus på ham er et demokratisk problem Lucas Graves, forskningsleder Oxford University

Ifølge en ny optælling foretaget af Politiken Research optræder formuleringerne ’President Trump’ eller ’Donald Trump’ i 19,6 procent af det indhold, som de amerikanske aviser The New York Times, Washington Post og USA Today har bragt i løbet af præsidentens første små to år i Det Hvide Hus. Præsidenten er nævnt mere end dobbelt så hyppigt som sin forgænger Barack Obama.

Den markante del af avisernes indhold, som på den ene eller den anden måde beskæftiger sig med præsidenten, kommer ikke som nogen overraskelse for Lucas Graves, forskningsleder med speciale i amerikanske nyhedsmedier og politisk journalistik ved Reuters Institute på Oxford University.

»Evnen til at få medieopmærksomhed har været et af de mest markante kendetegn ved Trumps karriere – både som politiker og inden da som forretningsmand og kendis. Allerede under den republikanske primærvalgkamp i i 2016 viste en række analyser, at han fik væsentlig mere opmærksomhed end sine republikanske modkandidater, selv i begyndelsen, da hans opbakning var lav«.

At den massive eksponering er fortsat efter Donald Trumps indtog i Det Hvide Hus, kan ifølge Lucas Graves blandt andet tilskrives præsidentens »uortodokse stil«, hvor han ikke tøver med at bryde de hidtidige normer for, hvordan en amerikansk præsident agerer i forhold til udenlandske ledere, politiske venner og fjender samt – ikke mindst – de amerikanske medier. Og det er også det, der ifølge Graves adskiller ham fra sin forgænger, der nok fik meget opmærksomhed, men som gjorde det inden for de konventioner, Trump konstant bryder uden at blinke.

Donald Trump er, som en CNN-redaktør formulerede det tilbage i 2015, en rating machine. Hans ofte spektakulære udmeldinger, der vækker både begejstring og hovedrysten, er simpelthen garant for høje seer- og læsertal.

Hver en bevægelse eller udtalelse bliver fulgt ganske nøje af både tilhængere og modstandere. Men hvis medierne ukritisk viderekolporterer hver »late night Twitter-udgydelse«, der udgår fra det ovale værelse i disse år, er det dårligt nyt for befolkningen, vurderer Lucas Graves.

»Trump sælger, det er utvivlsomt. Men det enorme fokus på ham er et demokratisk problem. At han prioriteres så højt, betyder nemlig, at andre ting ikke får plads i medierne, og vores fælles, offentlige samtale risikerer at blive enormt smal, fordi der ikke er plads til særligt mange andre politiske aktører – medlemmer af Kongressen for eksempel«.

Mediernes dømmekraft forsvinder

At Trump optræder i næsten 20 procent af indholdet i tre fremtrædende amerikanske aviser, kan ifølge Kathy Kiely, professor i journalistik på Missouri School of Journalism, forklares med en kombination af præsidentens spektakulære ageren og det økonomiske pres, en række traditionelle medier er under.

»Vi lever i en verden med nyheder døgnet rundt, og hvor alle kan publicere ting konstant. Det presser de traditionelle medier, og skrantende økonomi betyder desperation efter læsere. I kombination med stadigt mindre redaktioner betyder det, at der opstår det perfekte miljø for, at Trumps opsigtsvækkende, men ofte irrelevante opførsel ender i spalterne. Færre ressourcer har udfordret mange redaktørers dømmekraft i forhold til, hvad der kvalificerer en udtalelse til at blive en historie«, siger hun.

»Tag for eksempel Trumps tweets. De kræver få ressourcer at videreformidle som fascinerende historier, og samtidig giver de ofte mange klik. Det er billig journalistik, og hvis ikke du gør det, snupper konkurrenterne bare de læsere. Men ofte gør man det på bekostning af at sende journalister ud for at finde ud af, hvad der rent faktisk sker ude i samfundet. Den amerikansk presse står i et dilemma lige nu: Hvordan kan man leve op til sin pligt til at informere offentligheden uden samtidig at tilfredsstille samtlige primitive behov hos brugerne – og uden at du bliver en godtroende brik i magthaverens manipulation?«.

Selv har Kathy Kiely, der har en fortid som politisk journalist og redaktør på blandt andre USA Today og Bloomberg, dog ikke svaret.

»Men medierne skal finde en balance mellem at give en magtfuld leder den opmærksomhed, som jobbet berettiger til, og samtidig give plads til andre stemmer og begivenheder. Ikke alle politikere eller politiske sager er lige så spektakulære, men det gør dem ikke nødvendigvis mindre væsentlige for borgerne. Medierne bliver nødt til at få publikum til at investere mere af deres opmærksomhed i andre og mere faktabaserede historier. Det bliver ikke let. Og det vil måske heller ikke lykkedes. Men hvis ikke medierne forsøger, så er én ting sikkert: Det bliver et afgørende tilbageslag for både vores sammenhængskraft og vores demokrati«.

Dobbelt så dækket som Obama

Af Politikens undersøgelse fremgår det også, at Donald Trump optræder i omtrent dobbelt så meget redaktionelt indhold som Barack Obama i tre danske aviser.

Hos Berlingske, Jyllands-Posten og Politiken begrænser dækningen af Trump sig dog til 3,9 procent af indholdet, mens det for Obamas vedkommende var 1,9 procent. Begge hermed understøttet af nærværende historie.