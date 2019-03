»Den er bare til boligindretning«: Babylonsk skat konfiskeret i britisk lufthavn efter fantasifuld forklaring fra passager

2.000 år gammel sten fra kong Nebukadnesars tid er blevet forsøgt smuglet ind i Storbritannien. Personen prøvede at bilde tolderne ind, at det var en ordinær pyntegenstand.

Den stammer formentlig fra en plyndring af en arkæologisk udgravning i det sydlige Irak. Den vurderes til at være flere millioner kroner værd. Og den hører til i en museumsmontre.

Men den såkaldte kudurru dukkede forleden op et ganske uventet sted: I en passagers bagage i lufthavnen Heathrow i London, Storbritannien, skriver The Guardian.

Her lå den cirka 2.000 år gamle babylonske sten med inskription fra kong Nebukadnesar I’s tid, mens en følgeseddel oplyste, at den var fra Tyrkiet, at den ikke var synderlig meget værd, og at den var beregnet til boligindretning.

Men da overinspektør på British Museum, St. John Simpson, kastede et blik på stenen, var det ikke nips velegnet til kaminhylden, han så.

»Den er et museumsstykke. Selv om den er i stykker, bør den udstilles på et museum«, siger han til den britiske avis.

Kudurruen var et slags officielt dokument, som den babylonske konge Nebukadnesar I fik noteret vigtige begivenheder på i 1100-tallet før vores tidsregning. Teksten på stenen refererer muligvis til kongens sejr i det nuværende Iran og fundet af den babylonske gud Marduk.

»Det er et historisk dokument, en primærkilde, om en meget lidt kendt periode i Mesopotamiens historie, der viser forholdet til naboerne, som ikke altid var venskabeligt«, siger overinspektøren.

Eftersom kudurruen ikke er registeret i nogle museumssamlinger eller efterlyst som stjålet, vurderer British Museum, at den stammer fra en illegal udgravning ved oldtidsbyen Nippur i det sydlige Irak, som var plaget af gravrøvere i perioden 1994 til 2004.

Senere på måneden vil stenen, som er 30 cm høj, blive overtakt den irakiske ambassade i London for siden at blive en del af samlingen på Det Irakiske Museum i Bagdad.

Da stenen er slået itu, er den svær at tyde helt. Men håbet er, at den manglende del en dag dukker op i den sydirakiske jord under en autoriseret arkæologisk udgravning.