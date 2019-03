Museum synes, det har for meget kunst af denne storsælgende kunstner. Det er der heldigvis råd for

San Fransisco Museum of Modern Art forventer at få op til 330 millioner danske kroner for det maleri af Mark Rothko, der sættes til salg for at rette op på økonomien.

Et sted mellem 35 millioner og 50 millioner dollars! Eller et beløb, svarende til mellem 230 og 330 millioner danske kroner. Det er, hvad San Francisco Museum of Modern Art – også kendt som SFMOMA –ifølge avisen Finansiel Times forventer at få for et maleri af den russiskamerikanske kunstner Mark Rothko.

Altså når det museumsejede billede bliver sat til salg hos Sotheby’s. Forventningerne er sikkert ikke sat for højt: For syv år siden blev et andet værk af Rothko, maleriet ’Orange, Red, Yellow’, solgt for rekordprisen 86,9 millioner dollars, svarende til 575 millioner danske kroner.

Jamen, hør her: Uanset provenuet må kunstmuseer da ikke sådan sælge ud af deres samlinger? Nej, ikke herhjemme, men de amerikanske museer må gerne, hvis omstændighederne og betingelserne taler for det. Der knytter sig ligefrem en betegnelse til denne særlige museumspraksis, hvor et museum får lov til at skrumpe. Deaccessioning kalder man det på amerikansk, og ifølge nettet hedder det det samme på dansk.

Deaccessioning har vundet lidt frem i de senere år, i takt med at visse museer har fået stigende finansielle problemer som følge af voksende besparelser eller andre ulykker.

Frasalg sker f.eks., for at et museum kan forhindre, at det skal lukke helt og blive totalt utilgængeligt for det publikum, som både er målgruppen og hensigten. Frasalg kan ligefrem være løsningen på et problem. Men problemløsningen har sine helt egne problemer.





De glade givere

Der er jo meget ofte i USA, liberalismens højslette, tale om kunstværker, som er doneret til de store kunstmuseer af nationens bedste sønner, dvs. økonomisk velpolstrede samlere, som måske har været industrimagnater med kostbare fritidsinteresser.

Hvad de har skænket offentligheden, kan selvsagt ikke konverteres til klingende mønt, uden at det på længere sigt vil få konsekvenser for andre kunstsamleres lyst til at være lige så gavmilde.

Ingen forærer almindeligvis gaver i den størrelsesorden væk blot for deres blå øjnes skyld. Man vil altid donere eller testamentere kunstværker til nogen eller noget med den bagtanke, at gaven eller arven bagefter kan stå som et stolt monument for eftertiden over giverens store rigdom, gode smag eller enestående offervilje. Eller over alle tre ting på en gang.

Men i USA kan et kunstmuseum faktisk have lov til at sælge ud af sine samlinger, hvis særlige krav er opfyldt. I de senere år er det sket bl.a. på Delaware Art Museum i staten Delaware og Berkshire Museum i Pittsfield, Massachusetts. Dog ikke uden mediernes opmærksomhed og en del offentlig forargelse. Og visse forholdsregler skal iagttages.

Det beløb, der indkommer ved salget, skal geninvesteres til kvalitativ gavn for museets samling. Betingelsen for, at det må ske, er en kvalitetsforbedring. Det vil sige, at et museum til hver en tid gerne må skille sig af med eventuelle forfalskninger eller halvsløje billeder, som måske alligevel ikke er udført af den kunstner, som de i et mere optimistisk øjeblik har været tilskrevet.

Et museum har almindeligvis heller ikke evigt krav på at beholde et svagt værk af en normalt stor kunstner, hvis værket gennem frasalg kan ombyttes eller erstattes med et bedre eksempel på det, som han – eller hun – er kendt for at kunne præstere.

Men hvis et museum beslutter sig for at decimere samlingen for at få bedre råd til lønninger eller for at dække udgifter til f.eks. rengøring, vedligeholdelse, tagreparationer og lignende, vil forskellige organisationer, bl.a. Association of Art Museum Directors, lade høre fra sig, for det må man ikke. Et kunstmuseum kan ikke sammenlignes med en billedbank, hvor midlerne er til fri disposition.