Nils Thorsen: Jeg synes ikke, at ’Hele Danmarks Ghita’ er et godt portræt. For det ER slet ikke noget portræt

»Flere har sagt og skrevet, at de håber, at ’Hele Danmarks Ghita’ kommer til at indgå i undervisningen af fremtidige journalister. Det håber jeg ikke. For jeg mener ikke, at der er noget at lære«, skriver Politikens erfarne portræt-journalist Nils Thorsen i denne kommentar til sidste uges store mediehistorie: Radio24Syv’s interview med Ghita Nørby.