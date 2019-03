Enke efter teaterchef: »Jeg håber, at Bennys død er et brændemærke i hjertet på alle, der deltog i heksejagten på ham«

17. marts 2018 begik tidligere teaterchef på Stockholms Stadsteater Benny Fredriksson selvmord.

Det skete efter flere artikler i Aftonbladet om hans ledelse af teatret. Baseret på anonyme udtalelser fra en række medarbejdere beskyldte Aftonbladet Benny Fredriksson for at have en så hård ledelsesstil, at ingen medarbejderne turde sige noget. Og for at have udsat en medarbejder for sexchikane.

På en spiseseddel beskyldte avisen desuden Benny Fredriksson for at have tvunget en skuespiller til at få foretaget en abort.

To dage efter den første artikel valgte Fredriksson at trække sig fra sin stilling og fire måneder senere at tage sit eget liv.

Nu får Aftonbladet meget hård kritik fra det svenske pressenævn for groft brud på de presseetiske regler.

Nævnet kritiserer blandt andet, at det er uklart, om Aftonbladet kendte identiteten på de 40 medarbejdere, der kritiserede Benny Fredriksson. Ligesom nævnet kritiserer, at nogle af beskyldningerne ser ud til at komme fra et internt opråb, som det er uklart, hvem der står bag.

Det fremgår heller ikke af Aftonbladets artikel, hvornår de kritiserede hændelser skulle være fundet sted.

»Disse omstændigheder viser, at Aftonbladet ikke har gjort tilstrækkeligt for at undersøge beskyldningerne, og avisen har dermed ikke haft grundlag for at publicere så alvorlige anklager«, skriver nævnet.

Det kritiserer desuden, at artiklerne indeholder stærkt ladede udtryk og dybt nedsættende og krænkende ting om Benny Fredriksson, som det er meget svært at forsvare sig imod.

»Hertil kommer, at Aftonbladet har ageret på en måde, som indebar, at Benny Fredriksson ikke fik rimelig mulighed for at imødegå dem«, skriver nævnet.

Og endelig kritiserer nævnet, at fejlagtige påstande blev offentliggjort i avisens leder og først blev fjernet igen efter et halvt år.

»Der er tale om en alvorlig presseetisk overtrædelse, som desuden forstærkes af, at publiceringen er sket på en bred front og ikke bare omfatter nyheder, men også leder- og kultursiderne«, skriver nævnet i en samlet konklusion om Aftonbladets artikler.

Verden er ikke helt forrykt

Operasangeren Anne Sofie von Otter, der var gift med Benny Fredriksson, skriver i en mail til Dagens Nyheter:

»Jeg håber virkelig, at Bennys død er et brændemærke i hjertet og i samvittigheden hos alle, som deltog i heksejagten på ham. Som en kraftfuld påmindelse om at møde mennesker med respekt«.

Anne Sofie von Otter skriver desuden, at hverken hun eller hendes sønner føler glæde eller lettelse over afgørelsen:

»Men PON’s (pressenævnet, red.) beslutning fortæller os i det mindste, at verden ikke er helt forrykt«.

Aftonbladets ansvarshavende chefredaktør, Lena K. Samuelsen, har i sin egen avis skrevet, at det var en fejl, at bladet trykte artiklerne om Benny Fredriksson.

Hun tiltrådte i marts 2018 som øverste chef og skriver, at hun efter en række ændringer i ledelsen og større fokus på presseetik føler sig tryg ved den måde, avisen arbejder på i dag.