Svensk teaterchef tog sit liv – nu anklages medierne for at drive ham i døden

Rusland har fremført en række argumenter for, at landet ikke kan have udført et angreb på en eksspion i England for tre uger siden.

Men en russisk kemiker piller et af de centrale argumenter fra hinanden, da han i et interview med nyhedsbureauet RIA Novosti fortæller, at han var ansat på et statsligt program, hvor man udviklede nervegiften Novichok.

Den russiske viceudenrigsminister har tidligere i meget klare vendinger sagt, at Rusland ikke havde et program til udvikling af Novichok.

Nu fortæller Leonid Rink dog, at han i 27 år var ansat på et statsligt laboratorium i byen Sjikhany. Her udviklede man Novichok, og den proces dannede grundlag for Rinks doktordisputats.