Svend Brinkmann: Ghita Nørby-programmet er et rigtigt Radio 24syv-øjeblik, som andre kanaler sikkert ikke ville have sendt

Hvis vi kun havde Radio24syv, ville det være uudholdeligt, men et Danmark uden 24syv vil omvendt også være kedeligt Radio24syv er et symptom på en postmoderne kultur, der leger med ironi og autenticitet, skriver Svend Brinkmann i denne klumme.

Jeg håber virkelig, at det er for tidligt at skrive gravskrift over Radio24syv på trods af politiske signaler fra især DF om, at kanalen skal erstattes af en provinsradio. 24syv har formået at give hele nationen en taleradiokanal, der spænder fra højintellektuelle rants om Heidegger i ’Romerriget’ til slibrig sladder i ’Det vi taler om’. Kanalen har eksperimenteret med formaterne, har givet plads til programmer med tydelig politisk farve til både højre og venstre og har frem for alt sat værterne i centrum for de samtaler, der fylder sendefladen.

Klumme Moderne mennesker ’Moderne mennesker’ er Politiken Kulturs klumme om at være menneske i tiden. Den skrives på skift af forfatter Katrine Marie Guldager og professor og forfatter Svend Brinkmann. Katrine Marie Guldager (f. 1966) debuterede i 1994 og har siden skrevet en lang række romaner, digte og noveller. Hun tilbragte som barn tre år i Afrika og er vokset op i et bofællesskab i Hillerød. Hun har et skarpt blik for den måde, samfundsudviklingen slår ind i familielivet på, og har med sin ’Køgekrønike’ i 6 bind skildret udviklingen fra Anden Verdenskrig til nu. Senest har hun udgivet romanen ’Bjørnen’ (2018). Guldager er cand.phil. i dansk og har gået på Forfatterskolen. Svend Brinkmann (f. 1975) er psykologiprofessoren, der udfordrer den positive psykologi og selvhjælpsindustrien. Han taler tidsånden midt imod med sin opfordring til ikke at vende blikket indad, men udad mod omgivelserne og tage nejhatten på som forsvar mod alle dem, der kræver forandring og omstilling. Bestselleren ’Stå fast’ er udkommet på engelsk under titlen ’Stand Firm’, så det brinkmannske budskab om fællesskab i stedet for individualistisk selvrealisering som vejen til det gode liv har for længst begivet sig på rejse rundt i verden. Svend Brinkmann har siden 2012 været fast anmelder på Politiken af faglitteratur om psykologi med mere. Læs alle de tidligere ’Moderne mennesker’-klummer her. Vis mere

Den aktuelle politiske diskussion om kanalen er dog en oplagt anledning til at reflektere over dens rolle i det kulturelle landskab. På nogle områder ligner den nationens anden landsdækkende taleradio, P1, hvor flere af kanalens fremragende programmer lige så godt kunne have hørt hjemme. To af mine personlige favoritprogrammer – ’Poesibogen’ med Knud Brix og ’24 Spørgsmål til professoren’ med Lone Frank – er i den kategori. Men på andre områder er kanalen helt sin egen.

Det gælder ikke mindst med hensyn til den særegne kombination af det ironiske og det påtrængende og indfølende, som præger dele af kanalens lydbillede. Uden at ville fælde dom over værdien af denne kombination mener jeg, at den er et rammende udtryk for den såkaldt postmoderne kultur.

De egentlige sandheder findes ofte der, hvor der overdrives, og man kommer i tvivl om sjov og alvor

På den ene side er hele kanalen pakket ind i chefen Mikael Bertelsens stemme, der introducerer programmer og værter. Når man som jeg er vokset op med Bertelsens ironiske tv-eksperimenter i ’De uaktuelle nyhede’r og ’Den 11. time’, er det umuligt at høre hans stemme uden at være en smule i tvivl om, hvorvidt han laver sjov.

Cheferne Bertelsen og Brüggers offentlige medarbejderudviklingssamtaler med kanalens værter er dog ubetinget morsomme. Kanalens største succes, ’Den korte radioavis’, med sandhedssatirikeren Kirsten Birgit, er klart nok i samme boldgade. De egentlige sandheder findes ofte der, hvor der overdrives, og man kommer i tvivl om sjov og alvor.

På den anden side er flere programmer på kanalen båret af en stærkt personlig og indfølende journalistisk stil, der ofte bliver decideret terapeutisk. ’Finnsk terapi’ med Finn Nørbygaard er nok det klareste eksempel, men eksempelvis Hassan Preisler og Iben Maria Zeuthen hører også hjemme her som interviewere.

For nylig diskuterede hele nationen sidstnævntes interview med Ghita Nørby, der er interessant, fordi det på en måde dekonstruerer hele autenticitetsidealet, som er så dybt indgroet i moderne menneskers liv, i biografier, dokumentarer og interviews, hvor vi partout skal ’bag facaden’, ’smide maskerne’ og ’helt ind i sindet’. I individualiseringens tidsalder handler det om, hvad individet føler, oplever, erfarer, synes, tænker.

Tag maskerne af

Når vi så faktisk hører et menneske som Ghita Nørby, der vitterlig lyder autentisk, udtrykke sine tanker højt og ufiltreret og manifestere et generelt ubehag ved et andet menneske og hele den interviewpraksis, der er blevet så gængs, at vi har glemt, hvor ny den egentlig er, så er det ikke til at holde ud.