New York har fået en opsigtsvækkende bygning på Manhattans havnefront. Og folket synes, den ligner en stor shawarma

Et nyt arkitektonisk bidrag til New Yorks bybillede skulle egentlig ligne et tidsløst juletræ.

Det er ikke altid til at vide, hvordan nye arkitektoniske satsninger bliver modtaget, når de rammer bybilledet.

På vestsiden af Hudson River er udviklingen af det nye og hippe nabolag Hudson Yards i fuld gang. Her skal shopping, mad, kultur og ikke mindst ny arkitektur være i centrum.

Og nu er en central bygning endelig færdig. I sidste uge kunne folkene bag Hudson Yards nemlig præsentere bygningen ’The Vessel’, der er en del af havnefrontens nye bysatsning på 25 milliarder dollars (omkring 163 milliarder kroner).

I ’The Vessel’ snor 154 kobberfarvede trapper sig i spiraler mod himlen for at nå toppen, hvor turister såvel som newyorkere kan nyde en imponerede udsigt over Hudson River.

Ord som bikuber og sengelus har været brugt om bygningens udseende, men mest af alt bliver den kaldt en stor grillet kødpind, der nu har fundet plads på 34. Street. Det skriver Slate Magazine.

For mange newyorkere mener, at den nye bysatsning mest af alt ligner en stor roterende shawarma, hvor kobbertrapperne ligner kødstrimler, der roterer med grillvarmen for at blive gennemstegt.

Bag bygningen, der menes at have kostet 200 millioner dollars (cirka 1,3 milliarder kroner), står den berømte designer og skulpturingeniør Thomas Heatherwich. Selv har han forklaret, at bygningens udseende er inspireret af indiske trinbrønde.

Og spørger man Stephen Ross, der står bag udviklingen af selve Hudson Yards, ønskede han et juletræ i stil med Rockefeller Center, der kunne fungere året rundt i bybilledet.

Men designere kan ikke altid selv forudse, hvordan publikum ser deres værker. Og bygningens nye uofficielle navn bliver kaldt en offentlig stemme på et projekt, der ellers er blevet kritiseret for sit private og indadvendte design.